Совсем не скорая помощь

Почему скорая помощь — вовсе не скорая? С таким вопросом в редакцию интернет-портала Nashgorod.ru обратилась жительница поселка Матмасы.
«Сегодня ночью вызвала себе бригаду — у меня поднялась высокая температура, лихорадило. Скорая ехала больше трех часов! Я понимаю, что живу в отдаленном районе, но ведь службы должны реагировать экстренно! А сколько времени машина тогда добирается до загородных поселков?», — недоумевает женщина.
В департаменте здравоохранения по Тюменской области поясняют: основная задача скорой медицинской помощи — спасение жизни. Действуя по специальному алгоритму приема-вызова, диспетчер определяет жизнеугрожающие состояния, чтобы безотлагательно организовать выезд бригады. Часть вызовов, менее срочных, находится в режиме ожидания, пока не освободится ближайшая бригада, или передаются в неотложку. Так и получилось с тюменкой, которая вызвала скорую из-за высокой температуры — ее вызов находился в режиме ожидания.
Напомним, что бригады неотложной медицинской помощи при поликлиниках выезжают на дом к пациентам в следующих ситуациях:
— пищевые отравления (кроме грибов);
— повышение температуры;
— боли у онкобольных;
— повышение артериального давления у лиц, страдающих гипертонической болезнью;
— боли в животе при обострениях хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта;
— головные боли при мигрени, которые не снимаются таблетками;
— боли в пояснице и суставах, боку (остеохондроз, радикулит);
— одышка и кашель (не связан с травмой, инородным телом, аллергией);
— сыпь, рвота, понос; обострения и ухудшения состояния больных с хроническими заболеваниями;
— необходимость помощи в проведении медицинских процедур (уколы, смена зонда и т.п.).
Бригады скорой медицинской помощи приедут к пациенту, если он в состоянии, угрожающем жизни, возникшем дома, в общественных местах (на улице, предприятии, в организации, учреждении и пр.), а также на места аварий, массовых катастроф, стихийных бедствий.
Бригады скорой медицинской помощи оказывают помощь в следующих ситуациях:
— несчастные случаи: ранения, переломы, вывихи, кровотечения, утопления, термические и химические ожоги, поражения электротоком и молнией, отравления, обморожения, тепловые удары, повешение, инородные тела в дыхательных путях;
— внезапные заболевания с потерей сознания, судорожными припадками, тяжелыми расстройствами дыхания, параличами, острыми болями в сердце с угрозой для жизни;
— психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, представляющими непосредственную опасность для него или других лиц;
— роды, угроза прерывания беременности; дежурство при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, оказание скорой медицинской помощи и медицинская эвакуация при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации.
Отметим, что за прошедшие выходные бригады Скорой помощи спасли более 70 тюменцев, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность. Так, экстренная медицинская помощь оказана 18 пациентам в состоянии комы, шока, 44 — с острым коронарным синдромом, 16 — с нарушением мозгового кровообращения.