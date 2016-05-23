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Совсем не скорая помощь

23 мая 2016, 14:58
Почему «скорая помощь» — вовсе не скорая? С таким вопросом в редакцию интрнет-портала Nashgorod.ru обратилась жительница поселка Матмасы.

Почему скорая помощь — вовсе не скорая? С таким вопросом в редакцию интернет-портала Nashgorod.ru обратилась жительница поселка Матмасы.

«Сегодня ночью вызвала себе бригаду — у меня поднялась высокая температура, лихорадило. Скорая ехала больше трех часов! Я понимаю, что живу в отдаленном районе, но ведь службы должны реагировать экстренно! А сколько времени машина тогда добирается до загородных поселков?», — недоумевает женщина.

В департаменте здравоохранения по Тюменской области поясняют: основная задача скорой медицинской помощи — спасение жизни. Действуя по специальному алгоритму приема-вызова, диспетчер определяет жизнеугрожающие состояния, чтобы безотлагательно организовать выезд бригады. Часть вызовов, менее срочных, находится в режиме ожидания, пока не освободится ближайшая бригада, или передаются в неотложку. Так и получилось с тюменкой, которая вызвала скорую из-за высокой температуры — ее вызов находился в режиме ожидания.

— пищевые отравления (кроме грибов);

— повышение температуры;

— боли у онкобольных;

— повышение артериального давления у лиц, страдающих гипертонической болезнью;

— боли в животе при обострениях хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта;

— головные боли при мигрени, которые не снимаются таблетками;

— боли в пояснице и суставах, боку (остеохондроз, радикулит);

— одышка и кашель (не связан с травмой, инородным телом, аллергией);

— сыпь, рвота, понос; обострения и ухудшения состояния больных с хроническими заболеваниями;

— необходимость помощи в проведении медицинских процедур (уколы, смена зонда и т.п.).

Бригады скорой медицинской помощи приедут к пациенту, если он в состоянии, угрожающем жизни, возникшем дома, в общественных местах (на улице, предприятии, в организации, учреждении и пр.), а также на места аварий, массовых катастроф, стихийных бедствий.

Бригады скорой медицинской помощи оказывают помощь в следующих ситуациях:

— несчастные случаи: ранения, переломы, вывихи, кровотечения, утопления, термические и химические ожоги, поражения электротоком и молнией, отравления, обморожения, тепловые удары, повешение, инородные тела в дыхательных путях;

— внезапные заболевания с потерей сознания, судорожными припадками, тяжелыми расстройствами дыхания, параличами, острыми болями в сердце с угрозой для жизни;

— психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, представляющими непосредственную опасность для него или других лиц;

— роды, угроза прерывания беременности; дежурство при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, оказание скорой медицинской помощи и медицинская эвакуация при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации.

Отметим, что за прошедшие выходные бригады Скорой помощи спасли более 70 тюменцев, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность. Так, экстренная медицинская помощь оказана 18 пациентам в состоянии комы, шока, 44 — с острым коронарным синдромом, 16 — с нарушением мозгового кровообращения.

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