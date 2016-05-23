Совсем не скорая помощь

В департаменте здравоохранения по Тюменской области поясняют: основная задача скорой медицинской помощи — спасение жизни. Действуя по специальному алгоритму приема-вызова, диспетчер определяет жизнеугрожающие состояния, чтобы безотлагательно организовать выезд бригады. Часть вызовов, менее срочных, находится в режиме ожидания, пока не освободится ближайшая бригада, или передаются в неотложку. Так и получилось с тюменкой, которая вызвала скорую из-за высокой температуры — ее вызов находился в режиме ожидания.