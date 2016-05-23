nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

По факту пропажи Хариса Загидулина возбудили дело по статье «Убийство»

23 мая 2016, 08:45
К поискам пропавшего в марте 57-летнего тюменца Хариса Загидулина подключились следователи. По факту безвестного исчезновения мужчины возбуждено уголовное дело ло ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Сюжет
Тюмень

Как сообщалось ранее, утром 3 марта тюменец ушел из дома № 156 по улице Республики и до настоящего времени не вернулся.

Приметы пропавшего: на вид 55 лет, рост 175 см, среднего телосложения, славянской внешности, волосы светло-русые, стрижка короткая, глаза серые. Был одет в черные спортивные болоньевые брюки, черные кожаные берцы, синюю спортивную куртку с капюшоном, черную болоньевую жилетку, красную вязаную шапочку. Из особых примет: шрам на левой ноге от ступни до колена, на левой руке в районе кисти имеется татуировка в виде якоря, верхняя челюсть из металла серебристого цвета. Пресс-служба областного УМВД ранее уточняла, что у мужчины периодически происходят провалы в памяти.

«Следствие обращается ко всем, кому что-либо известно о местонахождении без вести пропавшего Загидулина Хариса Хатмулловича, с просьбой позвонить по телефонам: 8 (3452) 42-11-27, 91-43-25», — отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

#Новости#Убийства#Тюмень#Следственное управление#Поиск людей#Таня#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25