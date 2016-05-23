По факту пропажи Хариса Загидулина возбудили дело по статье «Убийство»

Как сообщалось ранее, утром 3 марта тюменец ушел из дома № 156 по улице Республики и до настоящего времени не вернулся.
Приметы пропавшего: на вид 55 лет, рост 175 см, среднего телосложения, славянской внешности, волосы светло-русые, стрижка короткая, глаза серые. Был одет в черные спортивные болоньевые брюки, черные кожаные берцы, синюю спортивную куртку с капюшоном, черную болоньевую жилетку, красную вязаную шапочку. Из особых примет: шрам на левой ноге от ступни до колена, на левой руке в районе кисти имеется татуировка в виде якоря, верхняя челюсть из металла серебристого цвета. Пресс-служба областного УМВД ранее уточняла, что у мужчины периодически происходят провалы в памяти.
«Следствие обращается ко всем, кому что-либо известно о местонахождении без вести пропавшего Загидулина Хариса Хатмулловича, с просьбой позвонить по телефонам: 8 (3452) 42-11-27, 91-43-25», — отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.