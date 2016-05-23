На Салаирском тракте произошел пожар в лесу

Площадь пожара и причины возгорания травы сейчас устанавливается. Напомним, причиной всех зарегистрированных на территории Тюменской области лесных пожаров стал человеческий фактор. Внимание тюменцев еще раз обращают на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности и действующем в области запрете на посещение лесов. Кроме того, со всеми мерами предосторожности нужно находиться и на любых прилегающих к лесу территориях.