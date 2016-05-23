На Салаирском тракте произошел пожар в лесу

Накануне, 22 мая, пожарные выезжали на тушение огня в лесу. Низовой пожар на 17 километре Салаирского тракта в районе села Новотарманское был оперативно ликвидирован, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
Площадь пожара и причины возгорания травы сейчас устанавливается. Напомним, причиной всех зарегистрированных на территории Тюменской области лесных пожаров стал человеческий фактор. Внимание тюменцев еще раз обращают на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности и действующем в области запрете на посещение лесов. Кроме того, со всеми мерами предосторожности нужно находиться и на любых прилегающих к лесу территориях.
В Тюменской области введен особый противопожарный режим. Сейчас жителям региона запрещено посещать леса, за исключением зон отдыха. В Тюмени 22 таких места. Они расположены в городских лесах, а также лесопарке «Гилевская роща».
В случае обнаружения пожара в лесу надо позвонить с мобильного 112. Также в этом году заработал короткий бесплатный номер для сообщений о лесных пожарах. По номеру 3434, добавив к сообщению пароль «лес», можно сообщить о пожарах и нарушениях закона в лесу.