Китайца-овощевода оштрафовали за подкуп

«Торговая компания, имевшая в Тюмени распределительный центр, поручила службе экономической безопасности проверить контрагента. Сотрудник указанной службы выехал в тепличное хозяйство. Результаты выезда доложил своему начальнику, который принял решение о нецелесообразности заключения договора с Ли. С целью пересмотра принятого решения гражданин Китая решил подкупить сотрудника службы экономической безопасности, для этого стал ему названивать, предлагая решить вопрос за денежное вознаграждение. Сотрудник доложил об этом заместителю начальника службы экономической безопасности, который обратился в полицию», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.