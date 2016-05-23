Китайца-овощевода оштрафовали за подкуп

В феврале 2016 года предприниматель Ли по электронной почте направил в одну из крупных российских компаний розничной торговли коммерческое предложение. Гражданин Китая хотел заключить договор на поставки свежих овощей, выращиваемых в его тепличном хозяйстве в Тюменском районе.
«Торговая компания, имевшая в Тюмени распределительный центр, поручила службе экономической безопасности проверить контрагента. Сотрудник указанной службы выехал в тепличное хозяйство. Результаты выезда доложил своему начальнику, который принял решение о нецелесообразности заключения договора с Ли. С целью пересмотра принятого решения гражданин Китая решил подкупить сотрудника службы экономической безопасности, для этого стал ему названивать, предлагая решить вопрос за денежное вознаграждение. Сотрудник доложил об этом заместителю начальника службы экономической безопасности, который обратился в полицию», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
15 марта Ли передал замначальнику службы экономической безопасности 10 тысяч рублей. Незаконные действия гражданина Китая были пресечены полицией.
Суд назначил Ли штраф в десятикратной сумме коммерческого подкупа, то есть в размере 100 тысяч рублей в доход государства.