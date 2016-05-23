«Хитрые» сметы и многое другое: о трудностях на пути к строительству дома

Еще одна распространенная проблема, с которой сталкиваются тюменцы, решившие строить собственный дом, эксперты назвали «хитрые» сметы. Далеко не все будущие домовладельцы понимают, как считается смета и почему итоговая цена проекта внушительно отличается от той, что была заявлена в первоначальном прайсе. С одной стороны, причиной изменения цены заказа становится элементарное отсутствие проекта дома, когда объемы закупаемых стройматериалов и работ подрядчика растут по мере углубления клиента в проект.