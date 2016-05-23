«Хитрые» сметы и многое другое: о трудностях на пути к строительству дома

Доказано: строительство загородного дома выгоднее покупки готовой недвижимости. Однако прежде чем приступать к решительным действиям, необходимо знать, какие трудности возникли у тех, кто уже через это прошел.
Так, например, до 80% тюменцев, построивших свои загородные дома в последние годы, главной претензией к подрядчикам назвали некачественное строительство домов и халатное отношение к работе.
Еще одна распространенная проблема, с которой сталкиваются тюменцы, решившие строить собственный дом, эксперты назвали «хитрые» сметы. Далеко не все будущие домовладельцы понимают, как считается смета и почему итоговая цена проекта внушительно отличается от той, что была заявлена в первоначальном прайсе. С одной стороны, причиной изменения цены заказа становится элементарное отсутствие проекта дома, когда объемы закупаемых стройматериалов и работ подрядчика растут по мере углубления клиента в проект.
Трудности при работе со сметами создают и компании, которые за счет низкой цены или акций стараются привлечь клиентов, а потом выясняется, что рекламные заявления о цене услуги касались лишь минимальной комплектации или базовой услуги.
Далеко не все землевладельцы готовы строить дом поэтапно, растягивая процесс на несколько сезонов. Самая популярная ситуация — квартира продана, деньги вложены, а подрядчик переносит сроки ввода. Но все вышеупомянутые проблемы сводятся к одной: привлечь нерадивого подрядчика исправлению недочетов практически нереально. Заставить что-то переделать можно только при наличии соответствующего решения суда.