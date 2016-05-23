nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Драка у магазина закончилась трагедией. Разыскивается подозреваемый

23 мая 2016, 17:03
В Тюмени драка двух знакомых закончилась трагедией: один из парней с такой силой ударил другого, что тот упал и уже не поднялся. 21-летний молодой человек подозревается по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
Сюжет
Тюмень

«По версии следствия, 20 мая возле магазина, расположенного на Червишевском тракте между знакомыми молодыми людьми на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений произошел конфликт. Подозреваемый, 21-летний тюменец, ударил кулаком по голове 30-летнего потерпевшего. Тот упал на асфальт и через непродолжительное время скончался на месте», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Там отметили, что подозреваемый скрылся с места преступления. В настоящее время его личность установлена. Принимаются меры к установлению местонахождения злоумышленника и его задержанию.

Фамилия и имя тюменца не сообщаются. Известно, что на момент совершения преступления молодой человек был одет в спортивную олимпийку темного цвета, спортивное трико черного цвета, на голове — бейсболка синего цвета с надписью.

Следственные органы обращаются ко всем, кому что-либо может быть известно о подозреваемом: сообщите информацию в следственные органы по телефону круглосуточной оперативной связи — 8-904-491-43-25, или 02. Анонимность гарантируется.

#Новости#Розыск#Драки#Тюмень#Следственное управление#Таня#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25