Драка у магазина закончилась трагедией. Разыскивается подозреваемый

«По версии следствия, 20 мая возле магазина, расположенного на Червишевском тракте между знакомыми молодыми людьми на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений произошел конфликт. Подозреваемый, 21-летний тюменец, ударил кулаком по голове 30-летнего потерпевшего. Тот упал на асфальт и через непродолжительное время скончался на месте», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Там отметили, что подозреваемый скрылся с места преступления. В настоящее время его личность установлена. Принимаются меры к установлению местонахождения злоумышленника и его задержанию.
Фамилия и имя тюменца не сообщаются. Известно, что на момент совершения преступления молодой человек был одет в спортивную олимпийку темного цвета, спортивное трико черного цвета, на голове — бейсболка синего цвета с надписью.
Следственные органы обращаются ко всем, кому что-либо может быть известно о подозреваемом: сообщите информацию в следственные органы по телефону круглосуточной оперативной связи — 8-904-491-43-25, или 02. Анонимность гарантируется.