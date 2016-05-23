Драка у магазина закончилась трагедией. Разыскивается подозреваемый

В Тюмени драка двух знакомых закончилась трагедией: один из парней с такой силой ударил другого, что тот упал и уже не поднялся. 21-летний молодой человек подозревается по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

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