У жителей Войновки будет новая зона отдыха

При проектировании сквера учтены предложения жителей, а также интересы мам с колясками и инвалидов-колясочников, сообщает пресс-служба администрации города. Дорожки для пешеходов и велосипедистов выложат брусчаткой. Малые архитектурные формы будут решены в единой цветовой гамме. А ещё высадят много деревьев и кустарников, смонтируют автополив. Появится прогулочный мостик. Рядом со сквером оборудуют площадку для выгула домашних животных.