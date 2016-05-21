У жителей Войновки будет новая зона отдыха

— Горожане сами придумали название своему скверу — Серебряные ключи. В нем планируется организовать зону отдыха с обводненным карьером, зонированную для разных категорий населения. Будут площадки для малышей, подростков, спортсменов и представителей старшего поколения. Кроме того, планируется парковка на 100 автомобилей, которой смогут пользоваться посетители сквера и родители ребятишек из размещенного рядом детского сада, — рассказывает руководитель Восточной управы Владислав Черкашин.
При проектировании сквера учтены предложения жителей, а также интересы мам с колясками и инвалидов-колясочников, сообщает пресс-служба администрации города. Дорожки для пешеходов и велосипедистов выложат брусчаткой. Малые архитектурные формы будут решены в единой цветовой гамме. А ещё высадят много деревьев и кустарников, смонтируют автополив. Появится прогулочный мостик. Рядом со сквером оборудуют площадку для выгула домашних животных.
Глава администрации Тюмени Александр Моор уточнил, что город вплотную взялся за обустройство зон отдыха в прошлом году, при поддержке областного правительства.
— За летний сезон планируем закончить работы в Гилевской роще, Затюменском лесопарке, скверах Ветеранов энергетики, Серебряные ключи, Гимназистов… Мы планомерно движемся по всем районам города, стараясь создать максимально комфортные условия для жизни и отдыха тюменцев,- отметил он.
По мнению губернатора Владимира Якушева, качество городской среды имеет огромное значение. «Строительство новых дорог, развязок, благоустройство скверов и зеленых зон, дворов многоквартирных домов создают более комфортные условия проживания для горожан. Именно это самое главное, ради чего мы все работаем»,- считает глава региона.