Тюмень открывает байкерский сезон

Праздник у Тюменского технопарка начался еще в 11.00, его открыл оркестр. Затем тюменцев и гостей мероприятия поздравили представители местных властей. Сейчас более 120 мотомоделей уже украшают площадь у технопарка. Сопровождает мероприятие небольшое мотошоу. Въезд на площадь строго при наличии документов. Каждого всадника проверяет наряд ДПС. На всякий случай дежурят и представители МЧС.