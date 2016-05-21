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Тюмень открывает байкерский сезон

21 мая 2016, 13:28
Тюмень открывает байкерский сезон-2016. В субботу, 21 мая, в 14.00 по городу поедет огромная колонна мотоциклистов.
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Тюмень

Праздник у Тюменского технопарка начался еще в 11.00, его открыл оркестр. Затем тюменцев и гостей мероприятия поздравили представители местных властей. Сейчас более 120 мотомоделей уже украшают площадь у технопарка. Сопровождает мероприятие небольшое мотошоу. Въезд на площадь строго при наличии документов. Каждого всадника проверяет наряд ДПС. На всякий случай дежурят и представители МЧС.

Не секрет, что многие тюменские байкеры открыли мотосезон-2016 еще месяц назад, а то и раньше. С сегодняшнего дня мотосезон в областном центре официально открыт. Всем ровных дорог, взаимопонимания и взаимопомощи в пути!

Ксения Красовская

Фото автора

#Новости#Байкеры#Мотоциклы#Тюмень#Транспорт#Таня#Общество
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