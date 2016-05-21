Леонида Окунева признали «Актером России»

«За работу и награда… Я болела за него всей душой и была уверена, что именно ОН будет удостоен главной премии Х Межрегионального театрального фестиваля имени Н.Рыбакова. … Леонид Окунев так впечатлил и восхитил, так поразил своей игрой, талантом и громадной силой воздействия… Думающий, глубокий, искренний, убедительный… Он настоящий „Актер России“!», — делится мнением «ВКонтакте» Елена Васильева из Тамбова.