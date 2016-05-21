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Леонида Окунева признали «Актером России»

21 мая 2016, 10:39
Директора молодежного театра «Ангажемент», заслуженного артиста России Леонида Окунева назвали на международном театральном фестивале имени Н. Х. Рыбакова «Актером России». Фестиваль завершился в Тамбове накануне.
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Тюмень

Премию имени Н.Х. Рыбакова в номинации «Актер России» актер молодежного театра «Ангажемент» имени В.С. Загоруйко Леонид Окунев получил за роль Амалии Носферату в спектакле «Носферату».

«За работу и награда… Я болела за него всей душой и была уверена, что именно ОН будет удостоен главной премии Х Межрегионального театрального фестиваля имени Н.Рыбакова. … Леонид Окунев так впечатлил и восхитил, так поразил своей игрой, талантом и громадной силой воздействия… Думающий, глубокий, искренний, убедительный… Он настоящий „Актер России“!», — делится мнением «ВКонтакте» Елена Васильева из Тамбова.

«Искренне рада за Леонида Григорьевича, за „Носферату“ и за „Ангажемент“ в целом! — пишет в группе „Ангажемента“ „ВКонтакте“ Ольга Быстрова. — Это настоящая заслуженная победа Большого Артиста, замечательных создателей спектакля: Николя Коляды и Олега Гетце и театра, в который мы давно влюблены! Браво!»

Жюри фестиваля возглавляла народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии РФ, премии «Золотая маска», актриса Московского художественного театра им. А.П. Чехова Ольга Яковлева. Также решение выносили театральные критики, театроведы, профессор, заслуженная артистка РФ и другие.

#Новости#Театр Ангажемент#Тюмень#Награды#Ирина#Культура
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