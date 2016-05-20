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Тюменские ЛГБТ-активисты отменили акцию в Комсомольском сквере

20 мая 2016, 16:06
Активисты ЛГБТ-движения отказались от проведения ранее запланированной акции в Комсомольском сквере. Причиной отказа стали неоднократные угрозы физической расправой, поступившие в адрес организаторов.

Новость об отмене ЛГБТ-акции сообщили сегодня, 20 мая, представители городского родительского комитета (ТРК). Как писал NashGorod.ru ранее, активисты ТРК изначально выступали против проведения данного мероприятия и призывали жителей Тюмени ходатайствовать перед комитетом по межнациональным отношениям о его запрете.

ЛГБТ-активисты планировали провести акцию, приуроченную к дню борьбы с гомофобией, который ежегодно отмечается 17 мая. Именно в этот день 26 лет назад из международного классификатора болезней была исключена гомосексуальность. В ЛГБТ-сообществе эту дату называют днём, изменившим судьбы тысяч людей. В ходе мероприятия тюменские представители ЛГБТ планировали по традиции запустить в небо разноцветные воздушные шары.

Официальной целью мероприятия организаторы называли борьбу с дискриминацией людей нетрадиционной ориентации. Администрация города Тюмени согласовала акцию, предложив в качестве места проведения сквер Комсомольский. Вместе с тем, ЛГБТ-активисты отказались от изначальных планов.

«В наш адрес поступило множество угроз физической расправой. Проводить мероприятие при таких обстоятельствах — значит рисковать безопасностью участников. Взять на себя такую ответственность мы не можем», — рассказали журналистам NashGorod.ru организаторы.

Напомним, по словам ЛГБТ-сообщества, мероприятие анонсировалось только в закрытых группах в социальных сетях, но каким-то образом информация попала к ТРК, что и стало причиной общественного резонанса.

#Новости#Тюменский городской родительский комитет#ЛГБТ#Евгений#Общество
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