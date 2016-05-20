Тюменские ЛГБТ-активисты отменили акцию в Комсомольском сквере

ЛГБТ-активисты планировали провести акцию, приуроченную к дню борьбы с гомофобией, который ежегодно отмечается 17 мая. Именно в этот день 26 лет назад из международного классификатора болезней была исключена гомосексуальность. В ЛГБТ-сообществе эту дату называют днём, изменившим судьбы тысяч людей. В ходе мероприятия тюменские представители ЛГБТ планировали по традиции запустить в небо разноцветные воздушные шары.