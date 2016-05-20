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Тюменец по ошибке выпил бензин вместо лимонада

20 мая 2016, 14:26
Накануне вечером в скорую позвонил 29-летний мужчина и растерянным голосом поинтересовался, можно ли себе вызвать бригаду на отравление. Диспетчеру он пояснил, что во время ремонта машины нечаянно выпил вместо лимонада бензин. После промывания желудка пациента доставили в Областную клиническую больницу № 1.
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Тюмень

Всего за минувшее дежурство бригады скорой спасли 30 тюменцев, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность. Экстренная медицинская помощь оказана шести пациентам в состоянии комы, шока, 19 — с острым коронарным синдромом, пяти — с нарушением мозгового кровообращения.

Во втором часу дня прохожий увидел, как двенадцатилетняя девочка внезапно упала на землю и стала биться в эпилептическом припадке. Неравнодушный тюменец сразу позвонил в службу скорой помощи. По просьбе диспетчера 03 мужчина назвал свое имя и номер телефона, чтобы с ним можно было связаться, если вдруг возникнут какие-либо затруднения в поиске адреса. Он также пообещал находиться рядом с ребенком до прибытия медиков. Через девять минут бригада скорой прибыла на вызов, после оказания помощи пациентку доставили в больницу.

В 17:00 на скорую поступил срочный вызов — тяжелый ожог ног и живота у 22-летнего парня. Позвонившая мать сообщила, что несколько минут назад ее сын, поджигая мусор, случайно облил себя бензином — в секунды вспыхнули и сгорели дотла шорты. Через несколько минут бригада скорой уже оказывала пострадавшему экстренную медицинскую помощь, а после доставила его в Областную клиническую больницу № 1.

В 20:28 в скорую позвонил 29-летний мужчина и растерянным голосом поинтересовался, можно ли себе вызвать бригаду скорой помощи на отравление. Диспетчеру он пояснил, что во время ремонта машины нечаянно выпил вместо лимонада бензин. После промывания желудка пациента доставили в Областную клиническую больницу № 1.

Всего за прошедшие сутки врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 731 жителю областной столицы и Тюменского района. В стационары доставлено 314 пациентов. 145 вызовов переданы в службы неотложной помощи поликлиник и Областной больницы № 19. Старшими врачами оперативного отдела проведены 82 телефонные консультации по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады, сообщает пресс-служба станции скорой медицинской помощи города Тюмени.

#Новости#Скорая помощь#Тюмень#Медицина#Коля#Общество
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