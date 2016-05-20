Тюменец по ошибке выпил бензин вместо лимонада

Во втором часу дня прохожий увидел, как двенадцатилетняя девочка внезапно упала на землю и стала биться в эпилептическом припадке. Неравнодушный тюменец сразу позвонил в службу скорой помощи. По просьбе диспетчера 03 мужчина назвал свое имя и номер телефона, чтобы с ним можно было связаться, если вдруг возникнут какие-либо затруднения в поиске адреса. Он также пообещал находиться рядом с ребенком до прибытия медиков. Через девять минут бригада скорой прибыла на вызов, после оказания помощи пациентку доставили в больницу.