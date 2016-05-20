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После жалобы тюменцев кальянную прикрыли на 20 суток

20 мая 2016, 10:46
Жители дома № 100 по Широтной пожаловались на кальянную, расположенную на первом этаже. Сотрудники областного Роспотребнадзора нашли в заведении ряд нарушений.
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Тюмень

На основании обращения граждан региональное управление Россельхознадзора проведело административное расследование. Были установлены нарушения требований санитарного законодательства. У специалистов ведомства появились претензии к оборудованию вентиляционной шахты в кальянной и к качеству мытья посуды.

Материалы дела были направлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу. Изучив материалы дела, суд постановил признать ИП Табакова А.В. виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, и приостановить деятельность кальянной на 20 суток.

Напомним, в 2015 году тюменцы написали коллективную жалобу на кальянную «SmokingRoom» по улице Мельникайте, 109, корп.1. Смутили горожан запахи, которые доносились из заведения. В результате заведение было закрыто на два месяца.

Работа кальянных беспокоит и городских парламентариев. В прошлом году депутат гордумы Валерий Роженцев призвал обратить внимание на работу этих заведений. По его мнению, в кальянных курят и продают табак, вызывающий быстрое привыкание. «Немножко в этой кальянной подсыпят наркотических средств — и ребенок подсел на это», — предупредил депутат на заседании комиссии по социальной политике Тюменской городской думы. По его словам, в областном центре кальянные в последнее время растут как грибы.

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