После жалобы тюменцев кальянную прикрыли на 20 суток

На основании обращения граждан региональное управление Россельхознадзора проведело административное расследование. Были установлены нарушения требований санитарного законодательства. У специалистов ведомства появились претензии к оборудованию вентиляционной шахты в кальянной и к качеству мытья посуды.
Материалы дела были направлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу. Изучив материалы дела, суд постановил признать ИП Табакова А.В. виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, и приостановить деятельность кальянной на 20 суток.
Напомним, в 2015 году тюменцы написали коллективную жалобу на кальянную «SmokingRoom» по улице Мельникайте, 109, корп.1. Смутили горожан запахи, которые доносились из заведения. В результате заведение было закрыто на два месяца.
Работа кальянных беспокоит и городских парламентариев. В прошлом году депутат гордумы Валерий Роженцев призвал обратить внимание на работу этих заведений. По его мнению, в кальянных курят и продают табак, вызывающий быстрое привыкание. «Немножко в этой кальянной подсыпят наркотических средств — и ребенок подсел на это», — предупредил депутат на заседании комиссии по социальной политике Тюменской городской думы. По его словам, в областном центре кальянные в последнее время растут как грибы.