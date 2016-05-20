После жалобы тюменцев кальянную прикрыли на 20 суток

Работа кальянных беспокоит и городских парламентариев. В прошлом году депутат гордумы Валерий Роженцев призвал обратить внимание на работу этих заведений. По его мнению, в кальянных курят и продают табак, вызывающий быстрое привыкание. «Немножко в этой кальянной подсыпят наркотических средств — и ребенок подсел на это», — предупредил депутат на заседании комиссии по социальной политике Тюменской городской думы. По его словам, в областном центре кальянные в последнее время растут как грибы.