Деревья у обочин дорог губят рекламой

Такие случаи наблюдаются, в основном, вдоль оживленных автомобильных трасс, на въездах в дачные кооперативы и на границах районов. Все чаще лесникам приходится прибегать к помощи техники, поскольку демонтировать приходится и таблички, размещенные на солидной высоте. Специалисты отмечают, что, несмотря на постоянные обращения к жителям, сегмент подобной малобюджетной рекламы не снижается.