Деревья у обочин дорог губят рекламой

Такие случаи наблюдаются, в основном, вдоль оживленных автомобильных трасс, на въездах в дачные кооперативы и на границах районов. Все чаще лесникам приходится прибегать к помощи техники, поскольку демонтировать приходится и таблички, размещенные на солидной высоте. Специалисты отмечают, что, несмотря на постоянные обращения к жителям, сегмент подобной малобюджетной рекламы не снижается.
Чтобы уберечь деревья от варварского обращения, лесники намерены применять более жесткие меры. Например, прорабатывается вопрос организации автодозвона по указанным на рекламе номерам. Кроме того, рассматривается вариант подключения полиции с целью задержания нарушителей на месте и передачи дел в суд.
Кстати, законом за размещение рекламы на деревьях предусмотрены серьезные штрафы. Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях штраф для граждан в этом случае составляет до 3,5 тысяч рублей, для должностных лиц -до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — до 100 тысяч рублей. Также нарушителям лесного законодательства придется компенсировать стоимость поврежденного дерева.
А повреждения имеются, поскольку значительная часть рекламных вывесок закрепляется гвоздями или саморезами, что приводит к повреждению ствола, возникновению «ворот» для проникновения спор грибов, разрушающих древесину. Причем, деревья вдоль автотрасс и так находятся в угнетенном состоянии из-за крайне неблагоприятных условий — загазованности, уплотненности почвы. В результате значительно сокращается срок их жизни, появляются мертвые и аварийные деревья.
Правонарушителя к административной ответственности привлекают независимо от степени повреждения насаждений, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.