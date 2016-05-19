nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

За нетрезвую езду водитель заплатит 200 тысяч рублей

19 мая 2016, 12:48
Приговор жителю Тюменской области, повторно задержанному за рулем в нетрезвом состоянии, вынес накануне мировой судья Вагайского района.

Как сообщает источник в прокуратуре, перед судом предстал 33-летнй житель села Вагай Рамиса К. Мужчина обвинялся в преступлении, предусмотренном ст. 264.1 УК РФ — управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Из материалов уголовного дела следует, что два года назад Рамис К. уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушения. Тогда суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.8. КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей, а также а 1 год 6 месяцев лишил его водительских прав.

7 апреля 2016 около полуночи мужчина, находясь под действием алкоголя, вновь сел за руль. На улице Ленина в райцентре Вагай автомобиль остановили сотрудники ДПС, которые и задержали водителя.

По итогам заседания суд назначил подсудимому штраф в размере 200 тысяч рублей и на 3 года лишил его права управлять транспортными средствами.

#Новости#Нетрезвые водители#Прокуратура#Транспорт#Евгений#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25