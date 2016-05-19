За нетрезвую езду водитель заплатит 200 тысяч рублей

Из материалов уголовного дела следует, что два года назад Рамис К. уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушения. Тогда суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.8. КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей, а также а 1 год 6 месяцев лишил его водительских прав.