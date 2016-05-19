Тюменский родительский комитет пытается пресечь акцию ЛГБТ-активистов

По словам самих организаторов акции, в их цели не входило распространение информации о ней и привлечение к этому широкого общественного внимания: «Это мероприятие согласовано с администрацией города, которая сама предложила нам сквер Комсомольский. Акция планируется небольшая — до 20 человек. Мы анонсировали мероприятие только в наших закрытых группах в социальных сетях, но каким-то образом информация о ней утекла к ТРК. Планируем просто прийти в сквер и запустить в небо воздушные шарики».