Тюменский родительский комитет пытается пресечь акцию ЛГБТ-активистов

«Тюменское ЛГБТ-сообщество начало распространять информацию о проведении в субботу 21 мая в Тюмени митинга в поддержку сексуальных меньшинств. Местом проведения публичного мероприятия избран сквер Комсомольский», — сообщают в ТРК. Таким образом, по мнению представителей комитета, данная акция может нарушить общественный порядок в месте отдыха горожан.
Кроме того, в ТРК уверены, что немногочисленные ЛГБТ-активисты встретятся с нескольким десятком их противников, которые могут оказать им физическое сопротивление. Таким образом, по мнению комитета, акция ЛГБТ-активистов сможет спровоцировать массовую драку в общественном месте. Чтобы предотвратить это, представители ТРК призывают жителей Тюмени обращаться в Комитет по межнациональным отношениям в Администрации города, требуя запрета данной уличной акции.
По словам самих организаторов акции, в их цели не входило распространение информации о ней и привлечение к этому широкого общественного внимания: «Это мероприятие согласовано с администрацией города, которая сама предложила нам сквер Комсомольский. Акция планируется небольшая — до 20 человек. Мы анонсировали мероприятие только в наших закрытых группах в социальных сетях, но каким-то образом информация о ней утекла к ТРК. Планируем просто прийти в сквер и запустить в небо воздушные шарики».
Организаторы акции считают, что опасность физической расправы существует как раз со стороны представителей ТРК и их сторонников:
Акция тюменских ЛГБТ-активистов приурочена к международному дню борьбы с гомофобией, который ежегодно отмечается 17 мая в связи с тем, что 17 мая 1990 годагомосексуальность была исключена из Международной классификации болезней. Теперь ежегодно в этот день представители ЛГБТ-сообщества в разных городах России запускают в небо разноцветные воздушные шары.
Виталий Беспалов