Судьбой избитого матерью ребенка займется соцслужба

К участковому уполномоченному отдела полиции № 7 УМВД России по Тюмени обратился неравнодушный гражданин. Он сообщил, что на видеохостинге в интернете размещен ролик, на котором видно, как женщина избивает малолетнего ребенка. В настоящее время видеозапись удалена из сети.
Полицейские установили личность героини ролика и отправились к ней домой. Там они застали мать в неадекватном состоянии и малыша, на теле которого имелись телесные повреждения.
«О случившемся проинформирована социальная служба экстренного реагирования для определения дальнейшей судьбы ребенка. Женщина направлена на медицинское освидетельствование, чтобы проверить наличие алкоголя и наркотических веществ в организме. Решается вопрос о привлечении матери к ответственности на основании действующего законодательства», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюмени.
В полиции призвали горожан не оставаться безучастными: если вы думаете, что ребенок ваших знакомых или соседей подвергается насилию, незамедлительно обратитесь в полицию по телефону дежурной части УМВД России по Тюмени 291–600 или 02, также в круглосуточном режиме работает «телефон доверия» 799–855, звонки по которому принимаются анонимно.