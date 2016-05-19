Судьбой избитого матерью ребенка займется соцслужба

В полиции призвали горожан не оставаться безучастными: если вы думаете, что ребенок ваших знакомых или соседей подвергается насилию, незамедлительно обратитесь в полицию по телефону дежурной части УМВД России по Тюмени 291–600 или 02, также в круглосуточном режиме работает «телефон доверия» 799–855, звонки по которому принимаются анонимно.