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Судьбой избитого матерью ребенка займется соцслужба

19 мая 2016, 16:28
В интернете появилась снятое в Тюмени видео, на котором женщина избивает маленького ребенка. Полицейские нашли нерадивую мать и ее малыша, по факту случившегося проводится проверка.
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Дети

К участковому уполномоченному отдела полиции № 7 УМВД России по Тюмени обратился неравнодушный гражданин. Он сообщил, что на видеохостинге в интернете размещен ролик, на котором видно, как женщина избивает малолетнего ребенка. В настоящее время видеозапись удалена из сети.

Полицейские установили личность героини ролика и отправились к ней домой. Там они застали мать в неадекватном состоянии и малыша, на теле которого имелись телесные повреждения.

«О случившемся проинформирована социальная служба экстренного реагирования для определения дальнейшей судьбы ребенка. Женщина направлена на медицинское освидетельствование, чтобы проверить наличие алкоголя и наркотических веществ в организме. Решается вопрос о привлечении матери к ответственности на основании действующего законодательства», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюмени.

В полиции призвали горожан не оставаться безучастными: если вы думаете, что ребенок ваших знакомых или соседей подвергается насилию, незамедлительно обратитесь в полицию по телефону дежурной части УМВД России по Тюмени 291–600 или 02, также в круглосуточном режиме работает «телефон доверия» 799–855, звонки по которому принимаются анонимно.

#Новости#Дети#Тюмень#УМВД России по г. Тюмени#Таня#Происшествия
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