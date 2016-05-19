Порезавшая палец тюменка сказала скорой, что истекает кровью

Прибывшая на вызов бригада выяснила, что 44-летняя женщина просто случайно порезала палец ножницами во время шитья. Рана не представляла никакой угрозы для жизни. Обработав и наложив асептическую повязку на палец, медики посоветовали женщине на следующий день обратиться в поликлинику.
В это же время на пульт скорой помощи поступали сообщения о тяжелых травмах — переломах, ножевом ранении, а также вызов к пациенту с гипергликемической комой. Эти обращения тут же были определены в первую категорию срочности, и к больным были отправлены ближайшие свободные бригады.
Пресс-служба городской станции скорой медицинской помощи напоминает тюменцам, что все вызовы, поступающие в службу «03», делятся на срочные и неотложные. В первую очередь, бригады отправляют оказывать помощь пострадавшим в ДТП, пожарах, авиапроисшествиях, при падении с высоты, ножевых ранениях, и когда человек без сознания. На них специалисты прибывают в считанные минуты. Вторые по срочности поводы: боли в груди, парализовало, задыхается. Для быстроты прибытия обращения передаются ближайшим к месту вызова медицинским бригадам.
Неотложные вызовы, когда не требуется безотлагательная медицинская помощь — температура, повышение давления у больного с артериальной гипертонией, головная боль, боль в спине и тд. Эти вызовы передаются в поликлиники, а после их закрытия в 20.00 переходят под контроль скорой помощи, но на них бригады выезжают только после того, как обслужат все вызовы в экстренной форме.