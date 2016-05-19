Порезавшая палец тюменка сказала скорой, что истекает кровью

Неотложные вызовы, когда не требуется безотлагательная медицинская помощь — температура, повышение давления у больного с артериальной гипертонией, головная боль, боль в спине и тд. Эти вызовы передаются в поликлиники, а после их закрытия в 20.00 переходят под контроль скорой помощи, но на них бригады выезжают только после того, как обслужат все вызовы в экстренной форме.