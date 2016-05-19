Под Тюменью сгорел тягач

Вызов поступил на пульт дежурного в 16:12. К моменту приезда пожарных тягач был полностью охвачен огнем, пламя перекинулось и на прицеп. Пожарные смогли остановить распространение огня и спасли прицеп на сумму 300 тысяч рублей. Причина пожара и причиненный ущерб в настоящее время устанавливаются. По данным спасателей, пострадавших в результате пожара нет.