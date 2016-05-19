Под Тюменью сгорел тягач

Грузовик тушат пожарные, вдоль обочины стоят несколько легковых автомобилей, а их водители и пассажиры наблюдают за происходящим. Густой черный дым от пожара было видно за несколько километров. Как рассказали корреспонденту портала NashGorod.ru в областном управлении МЧС, пожар произошел в селе Червишево в районе улицы Школьная, 92. Загорелся тягач «МАЗ» с прицепом.
Вызов поступил на пульт дежурного в 16:12. К моменту приезда пожарных тягач был полностью охвачен огнем, пламя перекинулось и на прицеп. Пожарные смогли остановить распространение огня и спасли прицеп на сумму 300 тысяч рублей. Причина пожара и причиненный ущерб в настоящее время устанавливаются. По данным спасателей, пострадавших в результате пожара нет.
Видео: Иван Яковлев