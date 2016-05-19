На испанском «кладбище» самолетов насчитали 24 борта «ЮТэйр»

Указание количества самолетов и их фотографии появились на фотохостинге Flickr, также снимки из аэропорт Теруэля опубликовал сайт CNN. Из аэропорта Теруэля не выполняется коммерческих рейсов, это своего рода пристанище для самолетов, временно или окончательно выведенных из эксплуатации. Некоторые лайнеры утилизируют, другие — а среди самолетов на «кладбище» есть почти новые — поддерживают в рабочем состоянии. Как правило, последние оказываются в Теруэле из-за финансовых или юридических сложностей.