На испанском «кладбище» самолетов насчитали 24 борта «ЮТэйр»

На так называемом «кладбище» самолетов в испанском Теруэле насчитали 24 авиалайнера компании «ЮТэйр», а также 42 борта, принадлежавших обанкротившемуся авиаперевозчику «Трансаэро».
Указание количества самолетов и их фотографии появились на фотохостинге Flickr, также снимки из аэропорт Теруэля опубликовал сайт CNN. Из аэропорта Теруэля не выполняется коммерческих рейсов, это своего рода пристанище для самолетов, временно или окончательно выведенных из эксплуатации. Некоторые лайнеры утилизируют, другие — а среди самолетов на «кладбище» есть почти новые — поддерживают в рабочем состоянии. Как правило, последние оказываются в Теруэле из-за финансовых или юридических сложностей.
По данным источников в сети, всего в аэропорту более 80 самолетов. Тем интереснее, что 66 из них принадлежали российским авиакомпаниям.
В каком состоянии находятся 24 самолета «ЮТэйр» и по каким причинам они попали на «кладбище» — в источниках не уточняется.