Кого пускать в дом? ТОП-10 квартирантов

Эксперты из агентства недвижимости «Сова» рассказали интернет-порталу Nashgorod.ru, почему собственников жилья привлекают семейные пары, как относятся к жилью одиночки-трудоголики, и что может смутить арендодателя в иностранном постояльце.
1. Организация.
Арендодатели всегда рады таким заказчикам. Если организация снимает квартиру для сотрудника, во-первых, гарантирована стабильность арендной оплаты, во-вторых, акт приема-передачи квартиры подписывает юридическое лицо, а, следовательно, если произойдет порча имущества, то ущерб будет возмещена на 100%.
В-третьих, такой квартиросъемщик не исчезнет на следующий день. Кроме этого, предприятие часто самостоятельно оплачивает налоги.
2. Пара без детей.
Такие арендаторы хороши тем, что с ними можно не беспокоиться за мебель. Детей нет, портить имущество некому. Кроме этого, семейные пары, как правило, платёжеспособны и менее шумные, чем, например, одинокие люди или студенты.
3. Одинокая девушка.
Считается, что с квартирантками жилье будет выглядеть опрятно и чисто. Также в квартире гарантированы и тишина и спокойствие. В этом, кстати, преимущество одинокой девушки перед одиноким мужчиной.
4. Одинокий мужчина.
Одинокий мужчина, как правило, платежеспособен. Имеет значение и тот факт, что такой квартирант не часто готовит, поэтому кухня не пропитается запахами, не пострадает ремонт и бытовая техника вряд ли сломается.
5. Семья с детьми.
Дети до полутора лет могут мешать соседям, до трех — являться источником опасности для целостности интерьера квартиры… Но есть и несомненные плюсы: семья нанимателей с ребенком не будет переезжать с места на место каждые полгода (привязка к саду, поликлинике, школе и т.п.).
Кроме того, семья с ребенком не предполагает ежевечерних дружеских застолий с песнями, так раздражающих соседей.
6. Студенты.
Чаще всего хозяева квартир жалуются на квартирантов-студентов. Мол, порядок не поддерживают, мебель не берегут, шумят… Платят за квартиру, как правило, за них родители, которые тоже не всегда исправно вносят деньги.
7. Семья с животными.
Минусов больше чем плюсов. Животные могут испортить мебель, стены, запах потом может стоять просто «отменный». Конечно, если вам попадутся порядочные люди и будут аккуратно все убирать, то проблем нет. Можно составить акт приёма передачи в фотографиях, что приведёт к уменьшению споров при выезде.
8. Семья из ближнего зарубежья.
Приезжие из стран ближнего зарубежья при выборе съемной квартиры в основном руководствуются ценовым фактором — им не столь важно, где и в каких условиях жить, главное — цена вопроса. Они готовы снимать квартиры без мебели и с минимальным ремонтом, или же вовсе без него. Это — несомненный плюс. Однако такие квартиранты не всегда способны вовремя платить за жилье. Ну и аккуратность не гарантируют.
9. Бригада русских рабочих.
Платёжеспособны, но так как живут большим количеством человек. Очевидный минус — высокий износ квартиры. Живут более чистоплотно, чем, например, бригада рабочих из ближнего зарубежья.
10. Бригада рабочих из ближнего зарубежья.
К приезжим из ближнего зарубежья арендодатели относятся настороженно, так как опасаются прибытия в квартиру незваных многочисленных родственников и земляков постояльца. Не всегда платежеспособны.
Итак, идеальный вариант для тюменских арендодателей — бездетные семейные пары и предприятия, снимающие угол для своего сотрудника. Однако на окончательный выбор собственника в итоге влияет не принадлежность арендатора к той или иной группе, а сугубо личные ощущения. Ну а вообще, сдача жилья в аренду — это во многом эмоциональное действие, ведь и арендатор может по разным причинам не понравиться владельцу жилья, и сделка не состоится.
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