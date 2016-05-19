Кого пускать в дом? ТОП-10 квартирантов

Приезжие из стран ближнего зарубежья при выборе съемной квартиры в основном руководствуются ценовым фактором — им не столь важно, где и в каких условиях жить, главное — цена вопроса. Они готовы снимать квартиры без мебели и с минимальным ремонтом, или же вовсе без него. Это — несомненный плюс. Однако такие квартиранты не всегда способны вовремя платить за жилье. Ну и аккуратность не гарантируют.