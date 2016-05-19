«Алиса в Зазеркалье» — за день до официальной премьеры

Также у зрителей будет возможность лицезреть Безумного Шляпника, который всё так же обожает чаепития и не слишком жалует дам. В фильме будет много юмора, приключений и безумных выходок главных героев. «Алиса в Зазеркалье» будет чуть более серьезным фильмом, чем «Алиса в стране чудес», но это отнюдь не значит, что картина будет интересной только взрослым.