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«Алиса в Зазеркалье» — за день до официальной премьеры

19 мая 2016, 09:52
Кинотеатр «Киномакс» (ТРЦ «Кристалл») представит фильм «Алиса в зазеркалье» в 3D за день до официального старта проката в России, 25 мая.
Сюжет
Тюмень

Гостей события ждет детский праздник с конкурсами и призами, викторина о фильме, розыгрыш сертификатов и фотозона.

«Алиса в Зазеркалье» — продолжение вышедшей в 2010 году «Алисы в стране чудес», которая произвела настоящий фурор среди поклонников экранизированных сказок. При бюджете в 200 млн. долларов кинокартина собрала более 1 млрд, тем самым установив рекорд по кассовым сборам.

Центральной фигурой сиквела по-прежнему остается Алиса, которая видит в снах сказочных персонажей. Проследовав за Белым Кроликом, Алиса попадает в параллельный мир, который больше походит на яркую картинку из книги. Вместе с Алисой зрители переместятся в очаровательный и абсолютно необычный мир причудливых растений и животных, где все события и процессы лишены логики и едва ли поддаются пониманию.

Есть шанс, что в картине зрители встретят уже знакомого Чеширского Кота, который обожает улыбаться; курящую кальян Гусеницу, которая любит рассуждать на философские темы; злую Королеву Червей, которая приказывает отрубать головы всем, кто встречается на её пути, а также излишне откровенного и болтливого Мартовского Зайца, который временами забывает всё, о чем говорил.

Также у зрителей будет возможность лицезреть Безумного Шляпника, который всё так же обожает чаепития и не слишком жалует дам. В фильме будет много юмора, приключений и безумных выходок главных героев. «Алиса в Зазеркалье» будет чуть более серьезным фильмом, чем «Алиса в стране чудес», но это отнюдь не значит, что картина будет интересной только взрослым.

Алисе предстоит совершить полное неожиданностей путешествие, спасти своего друга Шляпника и даже сойтись в схватке с самим беспощадным Временем. Яркий и ошеломительно красивый мир, полный необычных персонажей Disney — в кинотеатрах с 26 мая!

Встречайте новый фильм Disney «Алиса в Зазеркалье» в кинотеатрах с 26 мая 2016 года!

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