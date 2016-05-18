Ох уж эта опрессовка: тюменец обжегся кипятком из ковша

Как сообщили в пресс-службе станции скорой медицинской помощи Тюмени, рано утром 18 мая на пульт диспетчера 03 поступил вызов — термический ожог головы у 33-летнего мужчины. Как выяснилось, в доме отключили горячую воду, и молодой человек, в спешке собираясь на работу, забыл разбавить холодной водой кипяток в ковше. До прибытия бригады диспетчер посоветовал голову и шею обливать холодной водой, чтобы уменьшить глубину ожога и снять болевые ощущения.