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Ох уж эта опрессовка: тюменец обжегся кипятком из ковша

18 мая 2016, 16:47
Некоторые тюменцы физически страдают от проведения опрессовок. Молодой человек подогрел воду, чтобы вымыть голову, забыл разбавить кипяток и в результате сильно обжегся. Тюменцу потребовалась медицинская помощь.
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Тюмень

Некоторые тюменцы физически страдают от проведения опрессовок. Молодой человек подогрел воду, чтобы вымыть голову, забыл разбавить кипяток и в результате сильно обжегся. Тюменцу потребовалась медицинская помощь.

Как сообщили в пресс-службе станции скорой медицинской помощи Тюмени, рано утром 18 мая на пульт диспетчера 03 поступил вызов — термический ожог головы у 33-летнего мужчины. Как выяснилось, в доме отключили горячую воду, и молодой человек, в спешке собираясь на работу, забыл разбавить холодной водой кипяток в ковше. До прибытия бригады диспетчер посоветовал голову и шею обливать холодной водой, чтобы уменьшить глубину ожога и снять болевые ощущения.

Прибывшая бригада оказала медицинскую помощь. От транспортировки в стационар пациент отказался.

#Новости#Ожоги#Скорая помощь#Опрессовка#Тюмень#Медицина#Таня#Общество
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