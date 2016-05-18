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Дело о взрыве цистерны в Тобольске дошло до суда

18 мая 2016, 13:34
В Тюменской области будут судить бывшего мастера ремонтно-испытательного пункта Тобольского филиала по транспорту газа ОАО «СГ-транс» Виктора Игнатенко. По версии правоохранителей, по его вине в ноябре 2014 года взорвалась железнодорожная цистерна. Мужчина обвиняется по ч.3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасном объекте, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение крупного ущерба).

Напомним, 3 ноября 2014 года в ночную смену в ремонтно-испытательном пункте во время проведения газоопасных работ по сбросу остаточного давления и дегазации вагонов-цистерн для перевозки сжиженного газа произошел взрыв газовоздушной смеси, который был эквивалентен взрыву 100 кг тротила. Находившиеся вблизи эпицентра взрыва составитель поезда и один из слесарей по ремонту подвижного состава погибли на месте. Еще пять человек (три слесаря, машинист и оператор) получили вред здоровью различной тяжести.

В результате происшествия было разрушено здание главного корпуса ремонтно-испытательного пункта и пострадали находившиеся рядом строения. Размер материального ущерба, причиненного ОАО «СГ-транс», составил более 31 млн рублей.

«По версии следствия, причиной взрыва явилось нарушение мастером Игнатенко правил безопасности на взрывоопасном объекте. Он должным образом не убедился в техническом состоянии оборудования и герметичности факельной установки, из которой стала происходить неконтролируемая утечка газа в помещение. Случайный источник зажигания (возможно искра) привел к взрыву газовоздушной смеси», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

После вручения обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в Тобольский городской суд для рассмотрения по существу.

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