Дело о взрыве цистерны в Тобольске дошло до суда

Напомним, 3 ноября 2014 года в ночную смену в ремонтно-испытательном пункте во время проведения газоопасных работ по сбросу остаточного давления и дегазации вагонов-цистерн для перевозки сжиженного газа произошел взрыв газовоздушной смеси, который был эквивалентен взрыву 100 кг тротила. Находившиеся вблизи эпицентра взрыва составитель поезда и один из слесарей по ремонту подвижного состава погибли на месте. Еще пять человек (три слесаря, машинист и оператор) получили вред здоровью различной тяжести.
В результате происшествия было разрушено здание главного корпуса ремонтно-испытательного пункта и пострадали находившиеся рядом строения. Размер материального ущерба, причиненного ОАО «СГ-транс», составил более 31 млн рублей.
«По версии следствия, причиной взрыва явилось нарушение мастером Игнатенко правил безопасности на взрывоопасном объекте. Он должным образом не убедился в техническом состоянии оборудования и герметичности факельной установки, из которой стала происходить неконтролируемая утечка газа в помещение. Случайный источник зажигания (возможно искра) привел к взрыву газовоздушной смеси», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
После вручения обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в Тобольский городской суд для рассмотрения по существу.