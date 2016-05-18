Дело о взрыве цистерны в Тобольске дошло до суда

Напомним, 3 ноября 2014 года в ночную смену в ремонтно-испытательном пункте во время проведения газоопасных работ по сбросу остаточного давления и дегазации вагонов-цистерн для перевозки сжиженного газа произошел взрыв газовоздушной смеси, который был эквивалентен взрыву 100 кг тротила. Находившиеся вблизи эпицентра взрыва составитель поезда и один из слесарей по ремонту подвижного состава погибли на месте. Еще пять человек (три слесаря, машинист и оператор) получили вред здоровью различной тяжести.