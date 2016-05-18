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«Большие надежды»: не отделяйте особенных детей от обычных

18 мая 2016, 14:04
В Тюмени прошла акция, позволившая горожанам взглянуть глазами фотографов на мир семьи материнства и детства. Эту возможность подарило объединение «Большие надежды», участники которого накануне организовали выставку фотографий в ТРЦ «Калинка».

Как рассказали организаторы, состоявшаяся выставка — — впервые проводившееся в Тюмени инклюзивное мероприятие. «Здесь представлены тюменские семьи… семьи разные. Многодетные, семьи, где родитель воспитывает детишек самостоятельно, родители, воспитывающие особенных детей с особыми потребностями. Но самое главное, что их объединяет — любовь, принятие, теплые отношения внутри семьи. И это чувствуется через фотографии. Чем больше люди и государство будет поддерживать материнство и семейные ценности, тем более культурнее и высокодуховнее будет наше общество», — рассказала руководитель АНО «Большие надежды» Гульнара Прадедова.

#Новости#Особый ребенок#Гульнара Прадедова#Евгений#Общество
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