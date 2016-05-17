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Ставки по потребкредитам Сбербанка вернулись на докризисный уровень

17 мая 2016, 16:46
Ставки по потребительским кредитам Сбербанка с понедельника стали на 1,1–4,1 п.п. ниже. В последний раз банк снижал ставки так значительно почти год назад.
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Тюмень

«Сегодня для Сбербанка, а также для клиентов знаковый день. Мы объявили о самом большом снижении ставок по потребительским кредитам с июня прошлого года. Было принято решение о возврате ставок на докризисный уровень. Для некоторых категорий клиентов ставки стали на текущий момент даже ниже докризисных», — сообщил на брифинге заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка Арсений Белоглазов.

По его словам, за последнее время спрос на потребительские кредиты практически восстановился. «Надеюсь, большинству наших клиентов понравится то, что это решение совпало с началом периода отпусков. Людям есть, на что потратить дополнительные средства. Снижение процентных ставок поможет сделать потребительские кредиты более доступными для населения», — подчеркнул Арсений Белоглазов.

Для клиентов, получающих зарплату или пенсию на счет карты или вклада Сбербанка, процентная ставка составит от 14,9 до 21,9% годовых — в зависимости от суммы и срока займа. «Мы выдаем потребительские кредиты на любые цели суммой до 3 миллионов рублей. Срок кредитования — до пяти лет. Рассматриваются заявки, как с поручителями, так и без, в максимально кратчайшие сроки», — отметил Арсений Белоглазов.

На сегодня уровень просроченной задолженности по портфелю физических лиц среди клиентов Сбербанка на порядок меньше, чем в других банках: «Наши клиенты хорошо просчитывают свои возможности, прежде чем оформить кредит, и предпочитают делать выплаты досрочно. К сожалению, так бывает, особенно в кризис, что клиент в силу различных обстоятельств не может выплачивать кредит. Мы готовы рассматривать каждую проблему индивидуально, можем пойти на реструктуризацию долга», — заверил Арсений Белоглазов.

Заместитель председателя банка уверен, что в ближайшее время в офисах Сбербанка ожидается большой поток клиентов: «Мы готовы к этому. В каждом отделении работает достаточное количество менеджеров, чтобы сделать процедуру оформления кредита максимально быстрой, комфортной и удобной».

Также клиенты могут воспользоваться специальными условиями по сохранению денежных средств. До 31 мая во всех отделениях банка и сервис «Сбербанк Онлайн» клиенты могут открыть рублевый промо вклад «Благодарные сердца» с повышенной процентной ставкой от 8,5% до 9,5% годовых. Часть суммы, начисленных в качестве процентов по вкладу, будут перечислены в благотворительный Фонд ветеранов Великой отечественной войны «Память поколений».

Кроме того, с 16 по 23 мая в Тюмени и крупных городах Ямала и Югры продолжается «Ипотечная весна со Сбербанком». В офисах банка клиенты могут оформить ипотеку с государственной поддержкой по ставке 12% годовых и выбрать квартиру в новостройке со скидкой до 300 000 руб.

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