Ставки по потребкредитам Сбербанка вернулись на докризисный уровень

На сегодня уровень просроченной задолженности по портфелю физических лиц среди клиентов Сбербанка на порядок меньше, чем в других банках: «Наши клиенты хорошо просчитывают свои возможности, прежде чем оформить кредит, и предпочитают делать выплаты досрочно. К сожалению, так бывает, особенно в кризис, что клиент в силу различных обстоятельств не может выплачивать кредит. Мы готовы рассматривать каждую проблему индивидуально, можем пойти на реструктуризацию долга», — заверил Арсений Белоглазов.