Тюменский паркинг: ищем стоянку возле Цветного бульвара

С 12 мая начали работу в платном режиме парковки в районе администрации города Тюмени. Лично опробовать стоянку на улице Ленина и оценить изменения, произошедшие в парковочной инфраструктуре, решили корреспонденты NashGorod.ru.
Напомним, в 2015 году в городе стартовал проект «Тюменский паркинг», целью которого было изменить концепцию использования стоянок на центральных улицах и гарантировать парковочное место каждой машине, въезжающей в центр. Чтобы проверить, удалось ли достигнуть данной цели, мы отправились в район Цветного бульвара.
Наш эксперимент мы начали с поиска бесплатной стоянки, но на улице Ленина в утренний час было много припаркованных машин — по нашим ощущениям транспорта стало даже больше, чем до появления платной стоянки. Проехав от улицы Первомайской до Орджоникидзе, мы не нашли ни одного свободного парковочного кармана.
Полностью забита автомобилями горожан была даже парковка у спорткомплекса «Центральный», где обычно удавалось найти уголок, чтоб оставить легковушку. Не удалось припарковаться ни у ЦУМа, ни на улице Герцена, куда мы свернули, уходя «на второй круг».
При повторном проезде вокруг пешеходной зоны, нас вновь ждало разочарование — плотная вереница машин как бы намекала, что найти стоянку не удастся. В связи с этим мы решили бросить эту затею поиска бесплатного парковочного места и посмотреть, а как же обстоят дела на плоскостной парковке, и тут нас ждал сюрприз. Более четверти мест на паркинге у администрации было свободно.
Получив карту на въезде и припарковав автомобиль, мы решили еще раз пройти вдоль Цветного бульвара и убедиться, действительно ли ситуация с бесплатной стоянкой стала сложнее. В ходе короткой прогулки возникло впечатление, что наши предположения верны. Как предположили журналисты, водители, раньше ставившие машины на паркинге у администрации, с введением платы предпочли сэкономить и перед началом рабочего дня поставили машины вдоль улицы. Некоторые водители пошли даже на нарушение правил и бросили свои транспортные средства на местах для инвалидов.
Особенно тяжелая ситуация сложилась на паркинге у спорткомплекса — этот участок напоминал стихийную парковку. Автомобили были расставлены хаотично, блокируя проезд и препятствуя движению по стоянке. Похожую картину можно было наблюдать и возле цирка.
Вдоль улицы Герцена мы увидели такую же плотную вереницу припаркованных автомобилей — поставить здесь еще одну машину было бы нереально при всем желании.
В то же время мобильное приложение «Тюменский паркинг» подсказывало, что на придорожной стоянке у торца здания администрации есть два свободных места. Как выяснилось, автоматика не обманула — парковка действительно была свободна, и для того, чтобы воспользоваться этой стоянкой, требовалось просто внести небольшой аванс через паркомат. К слову, оплата возможна также и через программу на смартфоне.
Закончив прогулку, мы направились к терминалу оплаты, чтоб завершить парковочную сессию. Неполный час стоянки обошелся нам в 22 рубля 50 копеек.
Уезжая, мы задумались: действительно ли «парковочный коллапс» вдоль цветного бульвара связан с недавним введением платы? Комментируя ситуацию, представители оператора парковочного пространства просили не делать скоропалительных выводов по поводу увеличения нагрузки на бесплатные парковочные места. «Парковки работают всего третий день, на этот вопрос пока отвечать рано», — прокомментировала пресс-секретарь МКУ «Тюменьгортранс» Любовь Фоминцева.
Вместе с тем, Любовь Фоминцева отметила, что перевод новых парковок в центре города на платную основу пока не планируется. «Изначально проект демонстрационных парковок предполагал создание парковок двух разных типов, чтобы оценить, какой из них эффективнее. Сейчас городу предстоит проанализировать ситуацию, чтобы принять решение о том, каким образом будет расширяться парковочное пространство», — добавила она.
В целом, по результатам импровизированного «тест-драйва», можно сказать, что изначальная задача, поставленная перед проектом «Тюменский паркинг», решена. Найти стояночное место в центре стало проще, но только в случае, если речь идет о платных парковках. Как будет развиваться парковочное пространство в центре Тюмени, и будут ли платные стоянки эффективны — покажет время.