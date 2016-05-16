Тюменский паркинг: ищем стоянку возле Цветного бульвара

Получив карту на въезде и припарковав автомобиль, мы решили еще раз пройти вдоль Цветного бульвара и убедиться, действительно ли ситуация с бесплатной стоянкой стала сложнее. В ходе короткой прогулки возникло впечатление, что наши предположения верны. Как предположили журналисты, водители, раньше ставившие машины на паркинге у администрации, с введением платы предпочли сэкономить и перед началом рабочего дня поставили машины вдоль улицы. Некоторые водители пошли даже на нарушение правил и бросили свои транспортные средства на местах для инвалидов.