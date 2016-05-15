Сколько стоит стать байкером?

На первый взгляд кажется, что все просто: байк купил и вперед — к покорению новых горизонтов, но первый сезон всегда является самым серьезным, ответственным и затратным. Чтобы начать кататься на мотоцикле, необходимо получить права, купить сам мотоцикл и экипировку, оформить страховку, найти место для парковки на ночь. В этой статье мы попытаемся подсказать будущим мотоциклистам варианты решения этих вопросов и рассказать о возможных препятствиях на пути к мечте.
Права
Начинается путь к байкерской жизни именно с получения водительского удостоверения категории «А» или «А1». Если вы хотите приобрести легкий мотоцикл до 125 кубов — нужно будет получить категорию «А1», начать обучение можно с 16 лет. А если у вас в планах покупка байка помощнее (более 125 кубов), то необходима категория «А», тут уже придется дождаться совершеннолетия.
Многие автошколы Тюмени предлагают научиться ездить на мотоцикле. К примеру, автошкола ДОСААФ России регулярно проводит набор в группы для желающих получить права данной категории. Обучение обойдется в 12 000 руб. и продлится около 2х месяцев. Занятия проводит инструктор, широко известный в байкерских кругах, — Алексей Сазонов (Крест). В автошколе «ВОА» обучение со скидкой обойдется в 15 000 руб. и займет практически 2 месяца. Занятия проводит Алексей Дроков.
В самой известной тюменской школе «Автомобилист» пройти курс обучения у инструктора Александра Шумилова можно за те же 1.5 — 2 месяца, стоит это 12 292 руб. После обучения проводится внутренний экзамен и успешно сдавшие его допускаются к экзамену в ГИБДД. Если не получится сдать с первого раза, предоставят возможность пересдачи экзамена (теоретического и практического) на базе УПК «Автомобилист». К слову, в Тюмени только 50% людей, прошедших обучение, успешно сдают экзамен и получают права мотоциклиста. Открытая категория «В» особо не поможет — теорию пересдавать придется в любом случае.
Фото: УПК «Автомобилист»
Мотоцикл
Самое приятное событие для будущего байкера — это, конечно, покупка мотоцикла. Здесь все зависит от ваших потребностей и финансовых возможностей. В зависимости от того, мечтаете вы гонять на крутом спортивном байке или плавно рассекать на удобном круизере, выложить за «стального друга» придется не менее 50 000 руб. В Тюмени часто покупают и продают мотоциклы, поэтому найти байк по душе не составит труда. К примеру, на сайте Avito в разделе мотоциклов сейчас целых 360 объявлений. Можно присмотреть дорожный Racer Nitro 250 за 50 000 руб. для начала, спортивный Honda CBR 1000 RR за 320 000 руб. или замахнуться на какой-нибудь кастом-байк за полмиллиона. Это уже дело личных предпочтений.
Экипировка
Не всегда мотоциклисты уделяют достаточное внимание своей экипировке, причем совершенно зря. Порой именно она выручает в самых непредвиденных и опасных ситуациях. Так что новичку без экипа точно никак нельзя. Подбирать спец.одежду нужно в зависимости от категории мотоцикла. Для спортивного байка удобнее всего приобрести кожаный комбинезон. В мотоциклетных магазинах Тюмени такой можно найти не менее, чем за 40 000 руб. Или независимо от мотоцикла купить каждую часть экипа по отдельности. Любому байкеру понадобятся кожаные (от 14 000 руб.) или текстильные (от 7 000 руб.) штаны, текстильная (от 5 000 руб.) куртка или кожаная косуха (от 14 000 руб.), мотоботы (от 7 000), перчатки (от 1 000 руб.) и, конечно же, шлем (от 4 400 руб.) На всякий случай стоит приобрести дождевик (от 2 900 руб.) и термоноски (от 800 руб.). С учетом цен в тюменских магазинах, полная экипировка мотоциклиста будет стоить минимум 30 000 руб, и то если брать самое бюджетное и не замахиваться на дорогие кожаные косухи и самые крутые шлемы.
Страховка
Согласно действующим законам, мотоцикл подлежит обязательному страхованию. Мотострахование аналогично автомобильному, то есть необходимо просто оформить КАСКО или ОСАГО на мотоцикл. Но не все страховые компании берутся за это дело, ведь это очень опасный транспорт. При страховании мотоцикла большая часть страховки при наступлении случаев страхования предназначена на компенсацию расходов, затраченных на лечение человека. Меньшая часть страховки предназначается самому байку. Первый договор страхования ОСАГО обойдется новичку в мототеме примерно в 3 000 руб. а вот КАСКО будет стоит не менее 10 000 руб. Причем, оформлять ОСАГО на мотоцикл обязательно согласно закону, а вот страхование «вкруг» оформляется уже добровольно, по желанию страхователя.
Парковка
Разумеется, никто не катается на мотоцикле неделями без перерыва, поэтому безопасное место для парковки просто необходимо всем байкерам. Самое простое решение — найти возле своего жилья частный дом с гаражом и порядочными хозяевами, арендовать их гараж и каждый месяц выплачивать обговоренную сумму. За такое удовольствие владельцы чаще всего берут от 1 000 до 5 000 руб. в месяц, в зависимости от того, как вы сможете договориться. Если же вам хочется найти парковочное место раз и навсегда, можно приобрести свой собственный гараж. Стоить это будет минимум 85 000 руб., искать, естественно, стоит поближе к своему дому.
Подводя итоги, хочется сказать, что байкером в наше время стать не так уж легко и просто. Минимальная сумма, которую придется выложить за права, мотоцикл, экипировку, страхование и гараж, составляет 96 000 руб. И то, если купить простой дорожный байк за 50 000 руб. Если искать хорошие и популярные модели чопперов, круизеров или спортивных байков, придется потратить в два, а то и пять раз больше. К этому нужно добавить регулярную покупку бензина для «железного собрата», периодическое обновления экипа, покупку новых деталей для замены старых и многое другое. Но ведь байкеров становится все больше, а значит удовольствие от езды стоит всех потраченных сил и финансовых вложений.
Ирина Алькаева