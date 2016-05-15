Сколько стоит стать байкером?

Не всегда мотоциклисты уделяют достаточное внимание своей экипировке, причем совершенно зря. Порой именно она выручает в самых непредвиденных и опасных ситуациях. Так что новичку без экипа точно никак нельзя. Подбирать спец.одежду нужно в зависимости от категории мотоцикла. Для спортивного байка удобнее всего приобрести кожаный комбинезон. В мотоциклетных магазинах Тюмени такой можно найти не менее, чем за 40 000 руб. Или независимо от мотоцикла купить каждую часть экипа по отдельности. Любому байкеру понадобятся кожаные (от 14 000 руб.) или текстильные (от 7 000 руб.) штаны, текстильная (от 5 000 руб.) куртка или кожаная косуха (от 14 000 руб.), мотоботы (от 7 000), перчатки (от 1 000 руб.) и, конечно же, шлем (от 4 400 руб.) На всякий случай стоит приобрести дождевик (от 2 900 руб.) и термоноски (от 800 руб.). С учетом цен в тюменских магазинах, полная экипировка мотоциклиста будет стоить минимум 30 000 руб, и то если брать самое бюджетное и не замахиваться на дорогие кожаные косухи и самые крутые шлемы.