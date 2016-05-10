Кисломолочная продукция как профилактика острых кишечных инфекций

Возбудителями ОКИ являются многочисленная группа бактерий, вирусов, которые распространены в природе. Они устойчивы во внешней среде, могут длительное время сохраняться на руках, посуде, игрушках и предметах обихода, в почве и воде, загрязненных фекалиями больного. Некоторые из них способны размножаться в продуктах питания при комнатной или даже более низкой температуре. Благоприятной средой для размножения микробов являются молочные продукты, изделия из вареного мяса, паштеты, кондитерские изделия и др.