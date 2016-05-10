Кисломолочная продукция как профилактика острых кишечных инфекций

Весна — это время традиционного подъема заболеваемости острыми кишечными инфекциями, особенно в период выходных и длительных праздников, — когда люди менее внимательно относятся к соблюдению простых гигиенических правил и не уделяют должного внимания своему питанию. Департамент здравоохранения Тюменской области напоминает несколько простых, но очень эффективных вещей.
Возбудителями ОКИ являются многочисленная группа бактерий, вирусов, которые распространены в природе. Они устойчивы во внешней среде, могут длительное время сохраняться на руках, посуде, игрушках и предметах обихода, в почве и воде, загрязненных фекалиями больного. Некоторые из них способны размножаться в продуктах питания при комнатной или даже более низкой температуре. Благоприятной средой для размножения микробов являются молочные продукты, изделия из вареного мяса, паштеты, кондитерские изделия и др.
Возбудители обычно погибают при кипячении и обработке дезинфицирующими средствами, их становится значительно меньше при мытье упаковки и рук с мылом — о чем нам с вами никогда не стоит забывать.
Заболеваемость кишечными инфекциями высока и регистрируется в течение всего года.
Основные симптомы разных острых кишечных инфекций одинаковы:
— поражение желудочно-кишечного тракта (боли в животе, понос, рвота);
— интоксикация (повышение температуры тела, головная боль, слабость);
— признаки обезвоживания (жажда, сухость слизистых оболочек, снижение количества мочи).
При возникновении симптомов острой кишечной инфекции необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
До оказания помощи медицинским работником необходимо самостоятельно измерить температуру тела. При высокой температуре тела, выраженной слабости, головокружении, сильных болях в животе, лучше остаться дома и вызвать на дом врача или бригаду скорой помощи. До прибытия медицинских работников можно начать прием жидкости (кипяченая вода, чай, минеральная вода без газа, компот из сухофруктов). Пить нужно маленькими порциями (глотками) через 5- 10 минут. При повторяющейся рвоте сделать перерыв в приеме жидкости на 30 — 40 минут, а далее продолжить прием жидкости.
При предложении госпитализации в стационар — не отказывайтесь от госпитализации.
Обязательно выполняйте рекомендации медицинского работника, если вы остались дома.
Для профилактики ОКИ достаточно соблюдать несколько простых правил.
Многие продукты, такие как фрукты, овощи и зелень употребляют в сыром виде, поэтому их нужно тщательно мыть. Молоко лучше покупать пастеризованное, а далее его хранить в холодильнике. Другие молочные продукты следует покупать, только с учетом срока годности.
Любые продукты нельзя употреблять по истечению срока годности, а также в случае нарушений условий хранения.
Весьма эффективным средством профилактики являются кисло-молочные продукты, особенно содержащие бифидо- и лактобактерии. Рекомендуем обязательно включать данные продукты в семейное меню.
Многие сырые продукты, главным образом, птица, мясо и сырое молоко, часто обсеменены патогенными микроорганизмами. В процессе варки (жарки) бактерии уничтожаются, но помните, что температура во всех частях пищевого продукта должна достигнуть 70°.
Когда приготовленная пища охлаждается до комнатной температуры, микробы в ней начинают размножаться. Чем дольше она остается в таком состоянии, тем больше риск получить пищевое отравление.
Тщательно мойте руки после посещения туалета, перед приготовлением еды и после каждого перерыва в процессе готовки, после работы с сырыми мясными продуктами.
Своевременно меняйте фильтрующие средства, так как после того как они теряют свою эффективность, то уже начинают работать во вред — накапливать вредные микроорганизмы, усыпляя вашу бдительность, советует пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.
«Обычно обращение с кишечными инфекциями в Областную инфекционную клиническую больницу волнообразно: в зимний период — с вирусными инфекциями, а в летний — с бактериальными. Однако в этом году обращения с кишечными инфекциями вирусной природы не прекращаются с ноября—декабря 2015 года — ежедневно в ОИКБ обращается порядка 20 человек», прокомментировала пресс-секретарь департамента Александра Малыгина.