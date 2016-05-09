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Тюмень отметила День Победы

9 мая 2016, 20:41
«Бессмертный полк», оркестр у Драматического театра, частушки на Цветном бульваре и эстафета легкоатлетов. Чем запомнилось празднование Дня Победы в Тюмени — читайте в материале NashGorod.ru.

Парад

Самое знаковое событие празднования любой годовщины Победы в Тюмени — это парад на улице Республики, который традиционно стартует от площади Ленина. Открывая шествие, губернатор Тюменской области Владимир Якушев поздравил ветеранов с праздником и отметил, что в нынешней напряженной обстановке важно «оправдать доверие отцов» и вместе с президентом страны «добиться успеха».

Традиционно парад Победы открывали автомобили с ветеранами, имена которых звучали из динамиков. За ними следовали учащиеся и выпускники кадетского училища, ТВИКУ, а также представители различных силовых структур, ведомств и предприятий.

Самой масштабной и запоминающейся стала колонна «Бессмертного полка»: несколько сотен тюменцев шагали по улице Республики, держа в руках портреты участников Великой Отечественной Войны, а также военного конфликта в Афганистане и Чечне. Завершала движение «тыловая часть» с фотографиями тюменских заводов военных лет, плакатами времен Великой Отечественной и портретами тружеников тыла.

После колонн высших учебных заведений Тюмени, проследовали представители различных политических партий и движений. Если члены Рабочей Коммунистической партии России держали в руках такие транспаранты, как «Да здравствует Сталин — вдохновитель и организатор великой Победы!», то их коллеги из ЛДПР шли с плакатами, на которых были изображены логотипы службы доставки пиццы.

Завершали парад колонны различных общественных организаций и компаний.

Эстафета

У стелы Победы, которая располагается у здания Музея напротив моста Влюбленных, состоялось торжественное открытие спортивного мероприятия.

За полчаса до этого тренировка велосипедистов была омрачена неприятным инцидентом — сразу несколько юных спортсменов, скатываясь с горы у здания ТюмГАСУ, получили травмы. Врачи оказывали первую помощь девушке, лицо которой было разбито, и молодому человеку, который не мог самостоятельно подняться с земли.

Несмотря на эти инциденты, для бегунов и велосипедистов был дан старт, и спортсмены смогли продемонстрировать свои возможности собравшимся у моста Влюбленных.

Народные гуляния

Тем временем на разных открытых площадках город начинались концертные выступления начинающих и профессиональных артистов. Например, во дворе дворца «Пионер» маленькие девочки исполняли попурри песен военных лет, а парни и девушки в форме военных лет фотографировались со всеми желающими.

На площадки у Технопарка можно было наблюдать похожую картину: детский хор пел про солдата в пилотке новенькой, а и в зрительной зоне их ровесники пускались в пляс. Не отставали и представители Ассоциации ветеранов и инвалидов боевых действий в Чечне, которые на своем традиционном месте у Центрального рынка исполняли песни военных лет, а некоторые прохожие жертвовали им свои деньги.

Совсем другие песни можно было услышать на Цветном бульваре: молодые люди, одетые под солдат времен ВОВ, веселили народ частушками. Военная тематика тут отсутствовали, а матерные слова заменялась более приличными синонимами.

Эпицентром народных гуляний стала площадь 400-летия Тюмени, на которой были установлены единицы военной техники, массивная сцена с двумя экранами, а также «Стена памяти» — большой коллаж из фотографий фронтовиков. На сцене профессиональные певцы под аккомпанемент оркестра исполняли песни военных лет, а некоторые зрители пускались в пляс.

Тем временем у вечного огня, который утопал в цветах, другой артист пел перед собравшимися песню про «кресты на куполах», которая смотрелась на общем фоне как минимум странно.

Стоит отметить, что запрет на продажу алкогольной продукции в День Победы оказался вполне уместным — днем в центре города можно было заметить лишь единицы тех, кто решил отметить этот день крепким алкоголем и выйти на улицу.

Виталий Беспалов

Фото автора

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