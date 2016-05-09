Тюмень отметила День Победы

На площадки у Технопарка можно было наблюдать похожую картину: детский хор пел про солдата в пилотке новенькой, а и в зрительной зоне их ровесники пускались в пляс. Не отставали и представители Ассоциации ветеранов и инвалидов боевых действий в Чечне, которые на своем традиционном месте у Центрального рынка исполняли песни военных лет, а некоторые прохожие жертвовали им свои деньги.