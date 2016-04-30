Ингальская долина: от паломничества до краеведения

Храм Серафима Саровского расположен в одном из старейших сёл юга Тюменской области — Суерке, основанном в 1610 году вольным переселенцем из Великого Устюга Осипом Давыдовым, отчего когда -то и носило название Осипово. Являющийся одной из главных достопримечательностей, храм знаменит Суерской чудотворной иконой Божьей Матери, поклониться которой едут тысячи паломников со всех уголков России. Каждую неделю в храме читается два акафиста: в честь Суерской иконы и покровителя храма св. Серафима Саровского. Причём проводятся эти службы, даже если в церкви находится всего один человек.