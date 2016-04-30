Ингальская долина: от паломничества до краеведения

Ингальская долина представляет собой обширную низменность к югу от Тюмени, располагающуюся в Тоболо-Исетском междуречье на стыке Исетского, Упоровского и Ялуторовского районов и Заводоуковского округа. Ингальская долина является уникальнейшим археологическим памятником, поскольку именно сюда пришли саргатцы в раннем железном веке, а также именно отсюда началось великое переселение угров, предков нынешних жителей Венгрии. Туристы, интересующиеся историей, могут найти здесь множество уникальных городищ и захоронений, в частности, Лизуново городище.
Впрочем, интересен этот район может быть не только любителям археологии. Так, соорганизатор этнографического фестиваля «Небо и Земля» Александр Арбатский сказал следующее: «Мы проводим наш фестиваль уже восемь лет и проводится он именно в Ингальской долине. Здесь налажено производства иван-чая, уникального экологического продукта, который планируется включить в меню на рейсах тюменских авиалиний».
Одними из главных туристических объектов являются: Суерский храм Серафима Саровского, база отдыха «Берёзовка», туристический комплекс «Южное» и Исетский народный краеведческий музей имени А. Л. Емельянова.
Храм Серафима Саровского расположен в одном из старейших сёл юга Тюменской области — Суерке, основанном в 1610 году вольным переселенцем из Великого Устюга Осипом Давыдовым, отчего когда -то и носило название Осипово. Являющийся одной из главных достопримечательностей, храм знаменит Суерской чудотворной иконой Божьей Матери, поклониться которой едут тысячи паломников со всех уголков России. Каждую неделю в храме читается два акафиста: в честь Суерской иконы и покровителя храма св. Серафима Саровского. Причём проводятся эти службы, даже если в церкви находится всего один человек.
Служители храма могут вспомнить множество историй, связанных с чудесным исцелением после поклонения иконе. Начало этому положил один из исетских управителей, страдавший глазной болезнью. Известен случай, когда простой татарин, увидев, как под его сыном понесла лошадь, крикнул в отчаянии: «Осипов бог, помоги!». Лошадь сразу же остановилась как вкопанная, не причинив никакого вреда мальчику. И таких историй, по словам служителей, множество. Неслучайно по итогам народного голосования Суерская чудотворная икона Божьей Матери вошла в список «Семи чудес Тюменской области».
Находится в храме и Серафима Саровского и несколько уникальных старинных Библий, а также множество другой редкой литературы. В ближайшее время предлагается сделать особую экспозицию для туристов.
База отдыха «Берёзовка» располагается недалеко от известного Кокуйского минерального источника, расположенного в особой водоохранной зоне. Воды источника обладают настолько целебными свойствами, что на отдых приезжают туристы как из Тюменской, так и из других областей. Находится источник в 142 км от Тюмени.
Неудивительно, что именно здесь началось строительство базы отдыха, специально предназначенной для размещения туристов, решивших не только поправить своё здоровье, но и отдохнуть в уникальном природном уголке. Так, здесь имеется особое рыбоводческое хозяйство, разводящее рыбу нескольких пород: лещ, карп, щука, пелядь, сазан, судак. Если вы решили половить здесь рыбу, то лучше места вам не найти.
Имеются в «Берёзовке» и специальные жилые домики, идеально подходящие для проживания как индивидуально, так и семьёй. Также скоро можно будет попариться в сауне.
Известна база отдыха и своими уникальными питомцами. Так, здесь находится единственный в Тюменской области фазанарий, в котором разводят птиц как для промышленных, так и для утилитарных целей. Говорят, что при желании вспомнить инстинкты предков, можно даже поохотиться на фазана. Имеются в «Берёзовке» и индюки. Завезли верблюдов, но животные ещё осваиваются на новом месте и почти не подходят к людям.
Если же душа хочет экстрима, то отправиться лучше в туристический комплекс «Южное», расположенный на 80-м километре Чершишевского тракта, в 16 км от села Исетское. Номерной фонд «Южного» предлает отдыхающим размещение в более чем 120 уютных мест. Предлагаются как бунгало, так и комфортабельные коттеджи. Обеспечивается трёхразовое комплексное питание из экологически чистых продуктов. Вода подаётся из собственной скважины, которая прошла двойную очистку.
Что до инфраструктуры, то возможностей для отдыха здесь имеется множество. Туристы могут поплавать в бассейне, потанцевать на водной дискотеке, попариться как в бане, так и в сауне, посидеть в уютном каминном зале, посмотреть музейные экспонаты, а также посмотреть на экзотических животных вроде марала.
Если же есть желание восполнить пробел в знаниях и отдохнуть культурно в буквальном значении этого слова, то стоит посетить Исетский народный краеведческий музей имени А. Л. Емельянова. Создал музей заслуженный учитель Российской Федерации, энтузиаст краеведения Емельянов Анатолий Лаврентьевич (1926 — 1997). В своё время именно он комплектовал собрание музея, издавал монографии, научные и научно — популярные статьи из истории Приисетья, а также вёл активную просветительскую работу среди населения.
И труд не пропал даром: в каждом выставочном зале можно увидеть уникальнейшие экспонаты вроде воссозданного макета дома Святого Миронушки, свято чтимого старообрядцами Приисетья духовного подвижника старообрядчества Мирона Галанина (1726 — 1806) и креста на его могиле. Отдельный зал посвящён жителям Приисетья, принимавших участие практически во всех крупных военных конфликтах — от Великой Отечественной войны до второй чеченской кампании. Также в экспозиции музея представлены уникальные книги кириллической традиции, собрание монет и достойная археологическая коллекция.
Тюменский край является одним из инвестиционно привлекательных для туристической деятельности регионов и нужно заниматься пропагандой внутреннего туризма как среди населения, так и среди туристов из других городов. В частности, в аэропорту «Рощино» предполагается выделить для этого особую площадку.
Фото: Александр Ляхов