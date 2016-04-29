Выбираем идеальный мужской костюм на выпускной

Неважно, заканчиваете вы школу или университет, высокий вы или штангист, рыжий или блондин, с бородой или усами. Мы расскажем, как выбрать костюм на выпускной, на что обращать внимание при покупке. Действительно, куда идти выпускнику 2016 года в Тюмени, чтобы выбрать себе костюм? Не нужно долго искать, Вы найдете все в одном месте ТЦ " Малахит».

Сюжет Сюжеты нашего города