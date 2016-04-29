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Выбираем идеальный мужской костюм на выпускной

29 апреля 2016, 15:09
Неважно, заканчиваете вы школу или университет, высокий вы или штангист, рыжий или блондин, с бородой или усами. Мы расскажем, как выбрать костюм на выпускной, на что обращать внимание при покупке. Действительно, куда идти выпускнику 2016 года в Тюмени, чтобы выбрать себе костюм? Не нужно долго искать, Вы найдете все в одном месте ТЦ " Малахит».

6 магазинов с большим выбором различных фасонов по доступным ценам:

· Магазин мужской одежды и аксессуаров «Мужской клуб»

· Магазин мужской одежды «Barkland»

· Магазин мужской одежды «Mens»

· Магазин больших размеров «Аршин»

· Магазин брендовой одежды «Benafetto»

· Магазин мужской одежды и аксессуаров «Berlotti»

Вот вы уже на месте, на вас смотрят 86 рубашек и 35 костюмов самых разных цветов, оттенков и кроя. Какой выбрать? Ведь в магазинах ТРЦ «Малахит» огромный выбор костюмов! Остановим свое внимание на цвете. Он может быть:

— Черный. Вообще цвет слишком официальный и вам будет жарко в ясный июньский день, но если вы настаиваете, то хотя бы не переборщите с черным.

— Синий. Этот цвет, в принципе, хорош во всех его проявлениях. Классический синий, с отливом, в клетку, полоску.

— Серый. Возможно, мы что-то и подберем, если это будет клетка и матовый тон, но тут нужно быть внимательным с аксессуарами и обувью. Исключаем серый с перламутром, хамелеоном — такой костюм красит только Дэниела Крейга, потому что никто не смотрит, что на нем надето.

Вот он, казалось бы, костюм вашей мечты. Так на что в первую очередь следует обратить внимание на примерке костюма на выпускной для парня?

— Плечо пиджака и ваше плечо должны совпадать.

— В застегнутом костюме вы чувствуете себя достаточно свободно, швы не трещат, пуговицы не отваливаются, в штанах ничего не расходится.

— Костюм не должен висеть на вас, как на вешалке. Даже если брюки подошли, а пиджак велик — попросите разделить размеры костюма.

— Полочка пиджака должна доставать до линии согнутой ладони.

— В пиджаке вы можете свободно вытянуть руки вперед, а в брюках присесть.

— Идеальная длина брюк — до середины каблука туфель, если речь не о брюках до щиколотки.

— Пусть лучше брюки будут длинные, чем короткие, — потом подложите в ателье.

Стоит обратить внимание не только на классические варианты туфель, но и на более повседневные, например, лоферы. Эти модели представлены по доступным ценам в нескольких магазинах нашего ТЦ.

5 обувных салонов, в ТЦ «Малахит»:

— Магазин тульской обувной фабрики «Тофа»

— Магазин мужской и женской обуви «Basconi»

— Магазин мужской и женской обуви «Fortuna»

— Магазин мужской и женской обуви Cantorini

— Магазин мужской и женской обуви «Финская обувь»

ТРЦ «Малахит», Республики, 200а

Расположение и контактную информацию магазинов Вы можете найти на сайте mallahit.ru

А подробности о скидках в официальной группе в контакте http://vk.com/malloko

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