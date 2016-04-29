Выбираем идеальный мужской костюм на выпускной

6 магазинов с большим выбором различных фасонов по доступным ценам:
· Магазин мужской одежды и аксессуаров «Мужской клуб»
· Магазин мужской одежды «Barkland»
· Магазин мужской одежды «Mens»
· Магазин больших размеров «Аршин»
· Магазин брендовой одежды «Benafetto»
· Магазин мужской одежды и аксессуаров «Berlotti»
Вот вы уже на месте, на вас смотрят 86 рубашек и 35 костюмов самых разных цветов, оттенков и кроя. Какой выбрать? Ведь в магазинах ТРЦ «Малахит» огромный выбор костюмов! Остановим свое внимание на цвете. Он может быть:
— Черный. Вообще цвет слишком официальный и вам будет жарко в ясный июньский день, но если вы настаиваете, то хотя бы не переборщите с черным.
— Синий. Этот цвет, в принципе, хорош во всех его проявлениях. Классический синий, с отливом, в клетку, полоску.
— Серый. Возможно, мы что-то и подберем, если это будет клетка и матовый тон, но тут нужно быть внимательным с аксессуарами и обувью. Исключаем серый с перламутром, хамелеоном — такой костюм красит только Дэниела Крейга, потому что никто не смотрит, что на нем надето.
Вот он, казалось бы, костюм вашей мечты. Так на что в первую очередь следует обратить внимание на примерке костюма на выпускной для парня?
— Плечо пиджака и ваше плечо должны совпадать.
— В застегнутом костюме вы чувствуете себя достаточно свободно, швы не трещат, пуговицы не отваливаются, в штанах ничего не расходится.
— Костюм не должен висеть на вас, как на вешалке. Даже если брюки подошли, а пиджак велик — попросите разделить размеры костюма.
— Полочка пиджака должна доставать до линии согнутой ладони.
— В пиджаке вы можете свободно вытянуть руки вперед, а в брюках присесть.
— Идеальная длина брюк — до середины каблука туфель, если речь не о брюках до щиколотки.
— Пусть лучше брюки будут длинные, чем короткие, — потом подложите в ателье.
Стоит обратить внимание не только на классические варианты туфель, но и на более повседневные, например, лоферы. Эти модели представлены по доступным ценам в нескольких магазинах нашего ТЦ.
5 обувных салонов, в ТЦ «Малахит»:
— Магазин тульской обувной фабрики «Тофа»
— Магазин мужской и женской обуви «Basconi»
— Магазин мужской и женской обуви «Fortuna»
— Магазин мужской и женской обуви Cantorini
— Магазин мужской и женской обуви «Финская обувь»
ТРЦ «Малахит», Республики, 200а
Расположение и контактную информацию магазинов Вы можете найти на сайте mallahit.ru