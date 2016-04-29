Тюменцев просят приходить с гармошками на марш «Бессмертного полка»

Сбор участников мероприятия начнется в девять часов на пересечении улиц Ленина и Первомайской, формирование колонны — на участке в районе Цирка и здания городской администрации. «Бессмертный полк» пройдет по улицам Тюмени следом за колонной школьников и департамента социальной политики. Возглавлять колонну будут кадеты патриотического центра «Алый парус» и «Боевое братство», которые пронесут масштабную копию Знамени Победы и штандарт «Бессмертного полка». Следом за ними представители «Молодой гвардии» пронесут шестнадцать флагов. За ними во главе колонны — волонтеры с десятиметровым баннером полка, привезенным из Москвы.
Сопровождать колонну на пути следования будут 300 волонтеров в синих машинках. Их задача служить ориентиром на пункте сбора, а также следить за тем, чтобы участники шествия во избежании ЧП не выходили за пределы колонны. В арьергарде основной колонны проследуют воспитанники детско-юношеских центров, которым предстоит выпустить в воздух белых голубей. Также в колонне будет и «тыловая часть» с фотографиями тюменских заводов военных лет, плакатами времен Великой Отечественной и портретами тружеников тыла.
По предварительным оценкам ожидается участие не менее тысячи человек. В прошлом году по подсчетам волонтеров, которые сопровождали акцию, в «Бессмертном полку» прошагало около 800 человек. «Уже сейчас поступает множество заявок, и нам очень отрадно, что горожане проявляют искренний, неподдельный интерес. Это действительно порыв души, причем никто не скупится на изготовление плакатов и портретов в едином стиле», — прокомментировала Светлана Субботина.
Впрочем, точного учета организаторы акции вести не собираются. Заявку на участие подавать не обязательно, к акции можно присоединиться в день проведения. К оформлению портретов также нет четких требований — он может быть один или несколько. С качественным изготовлением бесплатно помогут в Тюменской областной библиотеке, а также в отделениях МФЦ. Однако для оформления участнику акции придется обратиться в любую из тюменских типографий. Стоимость услуги варьируется от 350 до 500 рублей.
Тем не менее, почтить подвиг предков можно и не присоединяясь к «Бессмертному полку». Сопредседатель Общероссийского движения «Бессмертный полк России» Геннадий Иванов отметил, что тюменские автомобилисты могли бы прикрепить портреты родственников изнутри салона. «Некоторые пишут на машинах „Спасибо деду за Победу“. А какому деду? Как будто это неизвестный солдат какой-то. Прикрепите портрет деда. Напишите имя и фамилию — это будет хорошо и правильно, — прокомментировал он. — Также очень бы хотелось, чтобы и фотокорреспонденты, и волонтеры, кто будет работать на этом мероприятии, и не сможет принять участие в шествии, закрепили бейджики с портретами родственников на одежде и тоже таким образом присоединились к акции».
Руководитель тюменского регионального отделения «Бессмертный полк» Галина Валуева в свою очередь посоветовала участникам захватить на мероприятие гармошку или баян. «Очень бы хотелось, чтобы при сборе играли песни, танцевали, чтобы создавали настроение. „Бессмертный полк“ — это ведь не траурное шествие и не похороны. Это празднование великого праздника», — отметила организатор.
Акция «Бессмертный полк» с наибольшим размахом прошла во время празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в прошлом году. В Москве по данным МВД в акции приняло участие около полумиллиона человек. В этом году мероприятие ожидается еще более масштабным — к акции присоединятся жители 49 стран мира.
При этом, заявил Геннадий Иванов, многомиллионное мероприятие зародилось в Тюмени в 2007 году, продемонстрировав портрет отца-фронтовика Кирилла Матвеевича Иванова, с которым выходил на парад Победы в пять лет назад и заметку в газете «Тюменские известия», посвященную этому событию.