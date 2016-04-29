Тюменцев просят приходить с гармошками на марш «Бессмертного полка»

Тем не менее, почтить подвиг предков можно и не присоединяясь к «Бессмертному полку». Сопредседатель Общероссийского движения «Бессмертный полк России» Геннадий Иванов отметил, что тюменские автомобилисты могли бы прикрепить портреты родственников изнутри салона. «Некоторые пишут на машинах „Спасибо деду за Победу“. А какому деду? Как будто это неизвестный солдат какой-то. Прикрепите портрет деда. Напишите имя и фамилию — это будет хорошо и правильно, — прокомментировал он. — Также очень бы хотелось, чтобы и фотокорреспонденты, и волонтеры, кто будет работать на этом мероприятии, и не сможет принять участие в шествии, закрепили бейджики с портретами родственников на одежде и тоже таким образом присоединились к акции».