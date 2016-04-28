Тюменцы нечасто страхуют свое жилье

Александр, 28 лет, журналист: «Страхую частный дом от пожара и наводнения. С наступлением кризиса сумма, конечно, ощутимая (около 10 тысяч) при условии, что есть еще ежемесячные траты в виде кредитов. Но раз в год можно изыскать средства. Также есть желание застраховать квартиру, но пока не дойдут руки (просто хочу застраховать в другой компании). Жилье страхую, поскольку собственное спокойствие ставлю выше, чем ежегодные денежные траты. Для меня важно спокойно покидать свой дом и, находясь в отъезде, не волноваться, что с жилищем что-то случится. Скажем так, мне будет легче смириться с порчей или утратой материальных ценностей, зная, что страховая возместит их стоимость».