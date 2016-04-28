Тюменцы нечасто страхуют свое жилье

Уровень проникновения добровольного страхования жилья в Тюменской области не превышает 3,6%, сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Андрей Юрьев. Хотя именно в нашей области и даже в городе совсем недавно случился разлив рек, от чего пострадали дома тюменцев.
Руководитель НССО сообщил, что в настоящее время союз разрабатывает предложения по модели реализации законопроекта о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, находящегося на рассмотрении Госдумы.
«По состоянию на 27 апреля 136 населенных пунктов по всей территории России охвачены весенним паводком, в результате чего ущерб причинен 3465 частным домам на территории с населением 3 383 человека. Под контроль ведомства взята обстановка в Пермском крае, Республике Башкортостан, Удмуртской Республике, Вологодской, Архангельской, Кировской, Омской, Тюменской, Свердловской, Костромской областях», — сообщает пресс-служба НССО со ссылкой на данные МЧС России.
«Как показывают экспертные данные НССО, основанные на статистике Центрального Банка РФ и информации Госстата, уровень охвата добровольным страхованием жилья практически во всех регионах страны, в том числе и тех, где сейчас сложилась крайне сложная ситуация с паводком, чрезвычайно низкий», — сообщил Юрьев. Исключение — лишь Москва (показатель страхования жилья стремится к 50%), где доля данного вида страхования не превышает 8%.
Наибольшая активность в части добровольного страхования жилья среди регионов, которые в настоящее время борются с паводком, зафиксирована в Вологодской области, где его доля составляет 7,4%. Второй по этому показателю является Кировская область — 6,7%. Картина других регионов, где паводковая ситуация сложна выглядит так: Архангельская область — 5,1%, Удмуртия — 5,9%, Пермский край — 5,2%, Кировская область — 6,7%, Омская область — 3,0%, Республика Башкортостан — 3,9%, Свердловская область — 3,7%, Костромская область — 6,1%. Меньше всего страхуют жилье в Чеченской республике и республике Ингушетия (0,1%), в Чукотском АО — 0,2%, в Дагестане — 0,4%. Примерно в таком же диапазоне Алтай, Крым, Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская республики, Еврейская АО и Республика Тыва.
«Все мы понимаем, что те или иные природные катаклизмы могут обрушиться на любой регион. Это не только сезонный паводок, но и пожары, наводнения в результате выпадения большого количества осадков и даже падение метеорита, как это было в Челябинске. При этом удручающее положение со страхованием жилья показывает, что в случае стихийных бедствий основная финансовая нагрузка вновь ляжет на государство, во всех же цивилизованных странах по таким рискам платят страховые компании. Мы стремимся к тому, чтобы практика покрытия ущерба, причиненного жилью, вошла в цивилизованное русло — осуществлялась в рамках института страхования и была закреплена законодательно», — подчеркнул А. Юрьев.
NashGorod.ru опросил два десятка жителей областного центра, из которых многие, как оказалось, не страхуют свое жилье.
Евгений, 28 лет: «Страхую риск гражданской ответственности (потоп, пожар и пр.). При оформлении ОСАГО данный полис предложили бесплатно, не стал отказываться».
Елена, 34 года, специалист по продаже недвижимости: «Нет, свою квартиру не страховали. Мы планируем выделить на это средства, но почему-то пока не выделили».
Станислав, 30 лет, юрист, медиатор: «Не страхую, потому что особо об этом не задумываешься, а когда думаешь, воспринимается как бесполезные дополнительные расходы, хотя наверно это не так».
Евгения, 32 года, менеджер: «У меня застрахована квартира, так как это требование ипотечного договора — добровольным страхованием такую трату не назовешь. В первый год страховка обошлась мне в 10 тысяч рублей, во второй — уже пять. Жаль, конечно, денег, тем не менее, автострахование, как мне помнится, дороже обходится».
Марина, 29 лет, журналист: «Мне кажется, сегодня без страхования никуда. Я страхую свою квартиру каждый год. Жилье в ипотеке, поэтому если с ним что-то случится, то хоть какая-то компенсация будет».
Александр, 28 лет, журналист: «Страхую частный дом от пожара и наводнения. С наступлением кризиса сумма, конечно, ощутимая (около 10 тысяч) при условии, что есть еще ежемесячные траты в виде кредитов. Но раз в год можно изыскать средства. Также есть желание застраховать квартиру, но пока не дойдут руки (просто хочу застраховать в другой компании). Жилье страхую, поскольку собственное спокойствие ставлю выше, чем ежегодные денежные траты. Для меня важно спокойно покидать свой дом и, находясь в отъезде, не волноваться, что с жилищем что-то случится. Скажем так, мне будет легче смириться с порчей или утратой материальных ценностей, зная, что страховая возместит их стоимость».
Евгений, 37 лет, фотограф, индивидуальный предприниматель: «Страхую, потому что это требование банка по ипотечному кредиту. Самостоятельно вряд ли стал бы страховать. Дом новый, район хороший, соседи благополучные».
Светлана, 25 лет, PR-менеджер ПАО «МегаФон»: «Наша квартира застрахована, потому что папа работал в крупной страховой компании и не по наслышке знает, что страховые случаи наступают крайне неожиданно. В этом случае выплаченный ущерб покрывает страховой взнос с лихвой».
Добавим, что в первом чтении закон о добровольном страховании жилья уже рассмотрен в апреле текущего года. Суть законопроекта сводится к предоставлению возможности страховщикам в рамках региональных программ заключать с собственниками квартир и домов договоры страхования. Мнения депутатов разделились, но многие считают эту работу правильной.