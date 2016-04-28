Сколько стоит пасхальный стол?

Перманентный финансовый кризис ощутимо поднял цены на многие продукты питания. Неудивительно, что многие магазины стали увеличивать цены даже на социально значимые товары. Впрочем, стоимость яиц зависит от производителя и многочисленных торговых надбавок. В сети «Пятёрочка» цена на яйца варьируется от 55,95 до 65,95 рублей за десяток. Особые, йодированные яйца можно приобрести за 72,95 рублей.
Магазин «Тамара» предлагает как одни из самых высоких (115 рублей — 15 штук, 159 — 30 штук), так и из самых низких цен на пасхальное угощение (от 49, 90 рублей). Примерно такая же цена на яйца и в сети магазинов «Магнит» (42,50 — 53,10 рублей). Магазин «Дикси» предлагает уже более высокую стоимость: до 98,50 рублей.
Не стоит забывать и про многочисленные акции: так, даже в винном магазине «Красное и белое» предлагалось купить один из главных атрибутов праздника за 55,90 рублей.
Цена же куличей варьируется уже от их веса. Так, «Пятёрочка» предлагает маленькие куличики всего за 30 рублей. Если же брать настоящий, полноценный кулич, то самый дешёвый из них обойдётся в 50 рублей (магазин «Магнит»).
Самый же дорогой обнаружился в «Тамаре» и «Дикси» за 177 рублей. В целом, цена на куличи варьируется от 30 рублей за 100 грамм до 125 и выше за 500 грамм.
Александр Ляхов
Фото: Евгений Минкин