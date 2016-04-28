Сколько стоит пасхальный стол?

Магазин «Тамара» предлагает как одни из самых высоких (115 рублей — 15 штук, 159 — 30 штук), так и из самых низких цен на пасхальное угощение (от 49, 90 рублей). Примерно такая же цена на яйца и в сети магазинов «Магнит» (42,50 — 53,10 рублей). Магазин «Дикси» предлагает уже более высокую стоимость: до 98,50 рублей.