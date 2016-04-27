Дело о краже: форумчане Nashgorod.ru встретятся в суде

Как писала Pretty kitten год назад, Владислав Ч., когда был в гостях у девушки, украл крупную сумму (как позднее выяснилось — 55 тысяч рублей), отложенную на туристическую путевку. Если верить сообщениям как на сайте Nashgorod.ru, так и на других популярных форумах, Владислав Ч. обманул не только ее доверие: тюменцы сообщают, что парень «кидал» их на разные суммы денег в разные годы. Кто именно из пострадавших интернет-пользователей дошел до полиции — неизвестно, однако Владислав Ч. в начале 2015 года был дважды судим за кражи и один раз за растрату. Мировые судьи были благосклонны к молодому человеку: реального или даже условного срока ему не было назначено, только исправительные работы.
Pretty kitten настроена решительно и хочет, чтобы ее обидчик был наказан, а ущерб возмещен в полном размере. Однако девушка столкнулась с тем, что добиваться справедливости порой совсем нелегко.
«Целый год я ходила по инстанциям, истратила все нервы. В прокуратуре Ленинского округа меня как только не отшивали, придумывали всяческие отговорки, чтобы не брать заявления. Была я и у зама Алтынова осенью прошлого года — безрезультатно. В итоге решилась прийти на прием к нему самому в приемную президента уже в феврале этого года. Алтынов действительно мне помог», — сообщила тюменка в редакцию интернет-портала Nashgorod.ru.
Через месяц после разговора девушки с начальником областного главка Владислава Ч. задержали. Он признал свою вину, а отпечатки пальцев с места совершения преступления стали доказательством. Молодого человека заключили под стражу. Дело дошло до суда.
«По идее дело выеденного яйца не стоит: и отпечатки уже никуда не деть, и признательные показания есть. Есть также судимости, а также отрицательная характеристика с места жительства. Но при всем этом и он, и его родня ведут себя крайне неадекватно. Было предварительное заседание 21 апреля. Повестку мне никто не вручил! Сделали это специально, потому что на суде он заявлял ходатайство, чтобы его до следующего суда выпустили из СИЗО. Если бы меня не было, так и сделали бы — на заседании я поняла, что судья далеко не на моей стороне, а на их. Поскольку я в итоге оказалась на суде, я заявила, что против того, чтобы его выпускали.
Мамаша Владислава, несмотря на то, что денег у нее, якобы, нет для возмещения мне ущерба, наняла платного адвоката! После заседания она подошла ко мне — пару минут разговора, и я поняла, что деньги они отдавать не хотят. Несла какую-то дикую чушь о том, что, мол, им не на что жить. Это при том, что они года три назад продали огромный коттедж с бассейном, а у самого Владислава есть квартира стоимостью больше 4 миллионов. 55 тысяч для них — это копейки. Владислав, сидя в клетке, вообще устроил цирк и сказал, что ему проще отсидеть полтора года в колонии-поселении, чем платить деньги, сказал, что он работать там не собирается и возмещать ничего не будет», — рассказала тюменка.
Девушка надеется, что внимание СМИ и общественности поможет добиться справедливого приговора над ее обидчиком. Следующее судебное заседание состоится на следующей неделе. Интернет-портал Nasgorod.ru будет следить за развитием событий.