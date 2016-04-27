Дело о краже: форумчане Nashgorod.ru встретятся в суде

«По идее дело выеденного яйца не стоит: и отпечатки уже никуда не деть, и признательные показания есть. Есть также судимости, а также отрицательная характеристика с места жительства. Но при всем этом и он, и его родня ведут себя крайне неадекватно. Было предварительное заседание 21 апреля. Повестку мне никто не вручил! Сделали это специально, потому что на суде он заявлял ходатайство, чтобы его до следующего суда выпустили из СИЗО. Если бы меня не было, так и сделали бы — на заседании я поняла, что судья далеко не на моей стороне, а на их. Поскольку я в итоге оказалась на суде, я заявила, что против того, чтобы его выпускали.