Как выбрать дачный участок под Тюменью?

Встречаются предложения, когда участок продается по членской книжке. От такой сделки специалисты также тюменцев отговаривают. «С юридической точки зрения, конечно же, это не будет являться куплей-продажей земельного участка, в случае если продавец не обладает правом собственности на такой земельный участок. И даже получив членскую книжку, вам никто не гарантирует, что вы оформите земельный участок в свою собственность, поэтому рекомендуется таких сделок избегать. В практике был случай, когда человек „купил“ участок по членской книжке, а оказалось, что председатель товарищества умолчал, что у этого участка уже есть владелец, который без труда восстановил свои права на земельный участок», — рассказывает Станислав.