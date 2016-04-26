Как выбрать дачный участок под Тюменью?

Оцените силы и средства
Если вы решили прикупить себе дачу, трезво оцените свои силы и средства. Если вам достаточно построить (или купить имеющийся) небольшой домик и до 10 соток земли, то это одни силы, а если в планах развить огромное родовое имение, то здесь нужна не просто маленькая дачка, а земельный участок в коттеджном поселке.
Помните, что за дачу придется платить, и на ней придется работать. Даже самый просто способ ухода за дачей — содержание ровной лужайки — потребуется от вас специальных приспособлений, времени и сил.
Подумайте, что вы хотите разместить на даче и как. От этого зависит размер участка и его форма. Ведь красивую и при этом небольшую фазенду можно обустроить и на треугольной площади, лишь бы все лаконично и грамотно скомпоновать.
Прицениваемся
Если скромный домик с банькой нас устроит, то таких предложений сегодня десятки. Например, дача с домиком и баней на Московском тракте на тупиковой улице одного из дачных сообществ обойдется покупателю в 1 млн 250 тысяч рублей.
Участочек с домиком на 7 км Салаирского тракта, где «на участке имеется: двухэтажный дом с верандой, также есть баня и две теплицы под насаждения. Земля обработана и готова к посадке, имеются многолетние насаждения. Для удобства полива и пользования баней имеется действующая скважина. Участок огорожен», — как пишет риэлтор, оценена в 1 млн рублей.
Дачи до 500 тысяч рублей, исходя из данных портала «NashGorod.ru. Недвижимость», представляют собой участки по площади в 5–8 соток, с самыми скромными постройками и удаленностью от города более 20 км.
Если говорить об участках новой нарезки (без построек), то территории площадями около 10 соток, которые предлагаются к продаже по всем трактам вокруг областного центра: на Московском, Салаирском, Велижанском, Ирбитском и других, можно найти в пределах 300 тысяч рублей.
«Только за последнее полугодие количество предлагаемых объектов увеличилось на 45% и составляет чуть более 7 000 земельных участков, различной площади и местоположения. Безусловно, стоимость квадратного метра в черте города стоит дороже, нежели за его пределами. Так, средняя стоимость земельного участка под ИЖС/ЛПХ в границах городского округа Тюмень составляет в среднем 138 тысяч рублей за сотку. За его пределами, на границе, средняя цена уже фиксируется на уровне 70 200 рублей за сотку. Если рассматривать направления, то более высокая цена характерна для направления Московского тракта — 84 600 рублей за сотку и Ялуторовского тракта — 83 500 рублей, более низкое ценовое предложение характерно для Старотобольского тракта — 45 800 рублей за сотку и Салаирского тракта — 43 400 рублей», — прокомментировала аналитик компании «UP consAllt» Светлана Молодкина.
Смотрим документы на дачу или участок
Самый важный документ — свидетельство о государственной регистрации права собственности. «Именно этот документ подтверждает, что конкретный человек владеет конкретным земельным участком на праве собственности, и это является главным условием, что человек может этот участок продать. Достоверность этой информации можно проверить, запросив ее в Росреестре, она может быть предоставлена любому лицу», — комментирует директор тюменской консалтинговой компании «Баланс» Станислав Беляев. В его практике встречаются случаи, когда такое свидетельство отсутствует, что означает, что право собственности либо отсутствует, либо не зарегистрировано в Росреестре. В таких случаях специалист не рекомендует заключать сделку, так как она довольно сомнительная. «Стоит предложить продавцу зарегистрировать право собственности в установленном порядке, а уже потом осуществлять сделку по купле-продаже земельного участка», — советует юрист.
Встречаются предложения, когда участок продается по членской книжке. От такой сделки специалисты также тюменцев отговаривают. «С юридической точки зрения, конечно же, это не будет являться куплей-продажей земельного участка, в случае если продавец не обладает правом собственности на такой земельный участок. И даже получив членскую книжку, вам никто не гарантирует, что вы оформите земельный участок в свою собственность, поэтому рекомендуется таких сделок избегать. В практике был случай, когда человек „купил“ участок по членской книжке, а оказалось, что председатель товарищества умолчал, что у этого участка уже есть владелец, который без труда восстановил свои права на земельный участок», — рассказывает Станислав.
Также важным документом при покупке земельного участка является градостроительный план такого участка, говорит юрист. «Об этом документе вообще мало кто задумывается при сделках с земельными участками, полагаясь только на наличие свидетельства о регистрации права собственности. Однако в градплане содержится очень важная информация относительно разрешенного использования территории, определения места для возможного строительства и т.д. Так, один из наших клиентов уже был готов купить земельный участок, но когда мы рассказали про необходимость изучения градостроительного плана, оказалось, что на этом участке строить дом нельзя, в связи с чем, сделка и не состоялась», — привел пример Беляев.
Немаловажным является и наличие кадастрового паспорта. По закону нельзя купить земельный участок, не поставленный на кадастровый учет. Важно также обратить внимание на установление границ у такого земельного участка, так как он может быть поставлен на кадастровый учет, но границы участка могут быть не определены, а их определение порой влекут за собой некоторые трудности, например, придется договориться с соседями или вообще решать вопрос в суде.
«Если же земельный участок продается не самим собственником, а представителем по доверенности, то необходимо знать, что такая доверенность должна быть оформлена у нотариуса. Но и тут возможны риски, например, доверенность может быть отозвана или не соответствовать действительности, поэтому лучше переговорить непосредственно с собственником, чтобы он подтвердил, что доверил этому представителю продажу своего участка», — советует директор тюменской консалтинговой компании.
Решаемся на сделку
В общем, если нас устроил вид участка или дачи, а также цена, то стоит приобретать полезную площадь. Ведь именно на даче вы можете и работать, и отдыхать. По информации тюменских риэлторов, в последние несколько лет все более молодые тюменцы чаще стремятся покупать участки и дачи.