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Тюменскую молодежь зовут работать на производство

25 апреля 2016, 14:56
Тюменской молодежи предложили задуматься об обучении по рабочим специальностям. Вывод об особой актуальности технического образования сделали эксперты «Форсайт конференции», состоявшейся в минувшую субботу.

Позавчера, 23 апреля, в тюменском технопарке собрались студенты, работающая молодежь, школьники и молодые специалисты. Вместе со спикерами, ведущими экспертами в области инновационных технологий и кадровой политики, тюменцы попытались прочувствовать реалии завтрашнего дня и осознать приоритетные вопросы ближайшего будущего.

Как рассказал один из идеологов мероприятия, депутат Тюменской областной думы Павел Белявский, успешность региона во многом зависит от реализации научного потенциала и развития перспективных технологий. «В предыдущие годы Тюменская область пережила череду событий, которые можно назвать новой индустриализацией. Были созданы новые крупные предприятия — это наши локомотивы, которые тянут нас в будущее и смягчают удар кризиса. Индустриализация — это наша первая точка опоры, но чтобы мы могли двигаться вперед, нам необходима „вторая нога“, я ее называю „новая экономика“. Те регионы, которые смогут лучше создавать и использовать интеллектуальную собственность, будут процветать, а успех в этом деле зависит от активности каждого жителя», — отметил депутат в приветственном слове.

Особый интерес участников конференции вызвала дискуссионная площадка «Профессиональное образование и рынок труда: перспективы совместного развития». Обсуждая современные проблемы подготовки кадров, выступила директор Уральского филиала рекрутинговой компании HeadHunter Анна Хвостова. Эксперт привлекла внимание тюменской молодежи к проблеме нехватки квалифицированных рабочих.

Фото: Марина Федотова

Во второй половине дня, посвященной развитию и самосовершенствованию в настоящем, ведущие тренеры и коучи организовали тренинги и практикумы. Директор уральского центра развития игровых технологий «Живые игры» предложил участникам спринт-игру «Стратегии карьерного поведения в Тюменском регионе», а футуролог Артем Коваленко провел мастер-класс по самоменеджменту — управлению жизнью как компанией.

Подведение итогов состоялось вечером в атриуме технопарка. Участники «Форсайт Конференции» выглядели воодушевленно и охотно делились впечатлениями. «Такие мероприятия дают возможность пообщаться с интересными людьми, найти тех, кто способен помочь в настоящих и будущих проектах, узнать об инновациях и перспективных технологиях», — рассказал тюменец Иван. В свою очередь эксперты в заключительных выступлениях отметили жажду знаний и горящие глаза жителей региональной столицы и пожелали как можно быстрее воплощать свои мечты и идеи в жизнь.

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