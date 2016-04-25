Тюменскую молодежь зовут работать на производство

Как рассказал один из идеологов мероприятия, депутат Тюменской областной думы Павел Белявский, успешность региона во многом зависит от реализации научного потенциала и развития перспективных технологий. «В предыдущие годы Тюменская область пережила череду событий, которые можно назвать новой индустриализацией. Были созданы новые крупные предприятия — это наши локомотивы, которые тянут нас в будущее и смягчают удар кризиса. Индустриализация — это наша первая точка опоры, но чтобы мы могли двигаться вперед, нам необходима „вторая нога“, я ее называю „новая экономика“. Те регионы, которые смогут лучше создавать и использовать интеллектуальную собственность, будут процветать, а успех в этом деле зависит от активности каждого жителя», — отметил депутат в приветственном слове.