«Игра престолов»: тюменцы выбирают Тириона Ланнистера

Сергей: «Сложный вопрос. Я научился не влюбляться в персонажей, ведь как только ты начинаешь испытывать симпатию к кому-то из героев — Мартин тут же устраивает им максимально ужасную смерть. И даже при всем при этом, после того, как убили Джона Сноу, я дня два ходил в весьма подавленном состоянии — наверное, это некий показатель. Жена удивлялась, спрашивала, что со мной происходит. Когда я объяснил, она удивлялась, как можно так переживать из-за судьбы вымышленных персонажей. Я, конечно, понимаю, что фильмы/книги/игры — это всего лишь эскапизм, но для меня это все не просто чьи-то фантазии, это целые миры, в которые приятно погружаться раз за разом. На Железном троне я бы предпочел видеть Тириона. По-настоящему мудрый, он годами оттачивал свой ум, пока другие точили оружие. На протяжение всего повествования он не раз доказывал, что в нем есть не только острый ум, но и недюжинные отвага и смелость. Он всегда старался поступать по совести. Чертовски умный, справедливый, добрый король мог бы стал катализатором эпохи Ренессанаса в Вестеросе. Джон Сноу (я надеюсь, что он все-таки воскреснет) слишком благороден для этой роли, в этом случае его исключительная положительность — это минус. Дейенерис, как и Джон, плохо знакома с внутренними устоями королевского двора и Семи Королевств вообще, ей пришлось бы править огнем и мечом. К тому же сложные моральные дилеммы часто ставят ее в тупик, что опять же понижает ее рейтинг в моем личном голосовании «Выборы обладателя Железного трона 2018».