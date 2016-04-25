«Игра престолов»: тюменцы выбирают Тириона Ланнистера

Шестой сезон «Игры престолов» обещает быть крайне интересным. В том числе, и для тех, кто прочитал все вышедшие книги Джорджа Мартина из цикла «Песнь льда и пламени». В сериале и раньше было немало расхождений с литературным источником, теперь же он и вовсе идет параллельным курсом. Поскольку сериал опережает книгу, шестой сезон станет первым, основанным на черновиках. Как неоднократно говорилось, сценарий телесаги впредь будет отличаться от содержания романов Мартина, и возможно, у сериала и книжного цикла даже будут разные финалы. Тем увлекательнее будет наблюдать за событиями в Семи Королевствах — как зрителям, так и читателям.
Финал пятого сезона дал повод поклонникам сериала задаться множеством вопросов. Сумеют ли Санса и Теон-Вонючка сбежать от Болтонов? Как отнесутся к Дейенерис дотракийцы? Казнит ли Бриенна Станниса? Надолго ли ослепла Арья? А также главная интрига, которая, судя по числу мемов в интернете, не давала покоя не только фанатам сериала, но и тем, кто о Вестеросе лишь понаслышке, — жив или мертв Джон Сноу? Самые нетерпеливые русскоязычные поклонники уже удовлетворили первое любопытство, посмотрев серию в оригинале. Остальные же ждут перевода на русский и закрывают глаза, видя в интернете малейшие намеки на спойлеры.
Интернет-портал Nashgorod.ru решил выяснить у тюменцев, кто их любимый герой в «Игре престолов» и романах цикла «Песнь льда и пламени», а также, кто, по мнению горожан, в итоге окажется на Железном троне.
Ирина: «Читала как-то опросы о любимых героях в „Игре престолов“ и там лидировал Тирион. Пожалуй, присоединюсь к большинству. Мне он нравится острым языком, язвительностью и определенной долей пофигизма. Ему не чужды пороки — например, он пьет не просыхая, скабрезничает, то есть он такой же, как мы. А от положительных героев скулы сводит от скуки. Ну и как любая женщина я испытываю жалость к людям со сложной судьбой, к которым можно отнести и Тириона. А на Железном троне, на мой взгляд, должна сидеть Дейенерис, если у нее хватит силы, конечно. Ведь изначально именно Таргариены правили всеми землями».
Татьяна: «Мои любимые герои — Тирион Ланнистер и Арья Старк. С Тирионом все понятно, он всеобщий любимчик благодаря уму и чувству юмора. А у Арьи, на мой взгляд, одна из самых интересных сюжетных линий — особенно в книгах, много приключений и потрясающая география передвижений. И девочка держится молодцом, надо сказать, проявляет характер. Вообще из всех женских персонажей „Песни льда и пламени“ Арья наиболее адекватная, несмотря на свой юный возраст или, может быть, благодаря ему. Дейенерис же, Санса, Серсея и другие ключевые дамы в сериале и книгах часто ведут себя нелогично и просто как дурочки. Что касается Железного трона, то, вероятно, на нем окажутся Дейенерис и Джон Сноу (если выживет-таки) — не зря же книжный цикл называется „Песней льда и пламени“, но Тирион должен стать при них советником».
Сергей: «Сложный вопрос. Я научился не влюбляться в персонажей, ведь как только ты начинаешь испытывать симпатию к кому-то из героев — Мартин тут же устраивает им максимально ужасную смерть. И даже при всем при этом, после того, как убили Джона Сноу, я дня два ходил в весьма подавленном состоянии — наверное, это некий показатель. Жена удивлялась, спрашивала, что со мной происходит. Когда я объяснил, она удивлялась, как можно так переживать из-за судьбы вымышленных персонажей. Я, конечно, понимаю, что фильмы/книги/игры — это всего лишь эскапизм, но для меня это все не просто чьи-то фантазии, это целые миры, в которые приятно погружаться раз за разом. На Железном троне я бы предпочел видеть Тириона. По-настоящему мудрый, он годами оттачивал свой ум, пока другие точили оружие. На протяжение всего повествования он не раз доказывал, что в нем есть не только острый ум, но и недюжинные отвага и смелость. Он всегда старался поступать по совести. Чертовски умный, справедливый, добрый король мог бы стал катализатором эпохи Ренессанаса в Вестеросе. Джон Сноу (я надеюсь, что он все-таки воскреснет) слишком благороден для этой роли, в этом случае его исключительная положительность — это минус. Дейенерис, как и Джон, плохо знакома с внутренними устоями королевского двора и Семи Королевств вообще, ей пришлось бы править огнем и мечом. К тому же сложные моральные дилеммы часто ставят ее в тупик, что опять же понижает ее рейтинг в моем личном голосовании «Выборы обладателя Железного трона 2018».
Елена: «Мой любимый — Тирион. Он кажется наиболее адекватными и понятным, у него логичная система ценностей. Ну и вообще он душка. А насчет того, кто должен быть правителем, — сложный вопрос. Наверное, выбрала бы Эддарда Старка, если бы его не убили в самом начале».
Дарья: «Ну, любимый персонаж — Тирион Ланнистер. На мой взгляд, самый адекватный человек во всем этом безобразии. Да, он много делает ради себя, как и любой другой, но при этом он не перегибает палку, не стремится уничтожить всех вокруг из-за собственной прихоти. Мне нравится, что он не карабкается по головам к власти. То есть, он, конечно, был бы не против могущества, богатства и так далее, но это не самоцель его жизни. И поэтому, когда эта власть к нему приходит периодически, он не теряет голову, а принимает разумные решения. На мой взгляд, он именно таков. Ну а на Железном троне… Честно, все-таки никого. На мой взгляд, все, кто сейчас сражаются за трон, его недостойны. Либо достойны, но все-таки будут не слишком хорошими правителями. Да, я была бы за Тириона на троне, но это как-то слишком неосуществимо. Да и не факт, что он справился бы прекрасно».
Игорь: «Ответить на вопрос о любимом персонаже нелегко. Если б было бы легко, возможно, сам сериал не был бы столь любимым. Назову, пожалуй, Сэма Тарли — милого пухляка, ассоциировать себя с которым может даже самый толстый зритель. А на Железном троне будет ржавчина рано или поздно».
Александр: «Я сериал не смотрел, книжку читал только первые четыре части. И вот из тех героев, которых знаю, сначала мне больше всего нравился Эддард Старк, но потом моим любимым героем стал Тирион».
Вадим: «Мой любимый герой — Мизинец. Он хитрый, умный и всего добился сам, поднялся с самых низов общества до правящей элиты. Так сказать, self made man».
А кто ваш любимый персонаж в «Игре престолов» и кого бы вы хотели видеть на Железном троне? Пишите ответы в комментариях.