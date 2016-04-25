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«Игра престолов»: тюменцы выбирают Тириона Ланнистера

25 апреля 2016, 17:26
Долгожданное событие для поклонников «Игры престолов»: канал HBO показал первую серию шестого сезона одного из главных сериалов современности. Судя по всему, в ней мы еще не узнаем, жив Джон Сноу или нет, однако появится некоторая ясность по поводу судьбы других ключевых персонажей саги.
Сюжет
Тюмень

Шестой сезон «Игры престолов» обещает быть крайне интересным. В том числе, и для тех, кто прочитал все вышедшие книги Джорджа Мартина из цикла «Песнь льда и пламени». В сериале и раньше было немало расхождений с литературным источником, теперь же он и вовсе идет параллельным курсом. Поскольку сериал опережает книгу, шестой сезон станет первым, основанным на черновиках. Как неоднократно говорилось, сценарий телесаги впредь будет отличаться от содержания романов Мартина, и возможно, у сериала и книжного цикла даже будут разные финалы. Тем увлекательнее будет наблюдать за событиями в Семи Королевствах — как зрителям, так и читателям.

Финал пятого сезона дал повод поклонникам сериала задаться множеством вопросов. Сумеют ли Санса и Теон-Вонючка сбежать от Болтонов? Как отнесутся к Дейенерис дотракийцы? Казнит ли Бриенна Станниса? Надолго ли ослепла Арья? А также главная интрига, которая, судя по числу мемов в интернете, не давала покоя не только фанатам сериала, но и тем, кто о Вестеросе лишь понаслышке, — жив или мертв Джон Сноу? Самые нетерпеливые русскоязычные поклонники уже удовлетворили первое любопытство, посмотрев серию в оригинале. Остальные же ждут перевода на русский и закрывают глаза, видя в интернете малейшие намеки на спойлеры.

Интернет-портал Nashgorod.ru решил выяснить у тюменцев, кто их любимый герой в «Игре престолов» и романах цикла «Песнь льда и пламени», а также, кто, по мнению горожан, в итоге окажется на Железном троне.

Ирина: «Читала как-то опросы о любимых героях в „Игре престолов“ и там лидировал Тирион. Пожалуй, присоединюсь к большинству. Мне он нравится острым языком, язвительностью и определенной долей пофигизма. Ему не чужды пороки — например, он пьет не просыхая, скабрезничает, то есть он такой же, как мы. А от положительных героев скулы сводит от скуки. Ну и как любая женщина я испытываю жалость к людям со сложной судьбой, к которым можно отнести и Тириона. А на Железном троне, на мой взгляд, должна сидеть Дейенерис, если у нее хватит силы, конечно. Ведь изначально именно Таргариены правили всеми землями».

Татьяна: «Мои любимые герои — Тирион Ланнистер и Арья Старк. С Тирионом все понятно, он всеобщий любимчик благодаря уму и чувству юмора. А у Арьи, на мой взгляд, одна из самых интересных сюжетных линий — особенно в книгах, много приключений и потрясающая география передвижений. И девочка держится молодцом, надо сказать, проявляет характер. Вообще из всех женских персонажей „Песни льда и пламени“ Арья наиболее адекватная, несмотря на свой юный возраст или, может быть, благодаря ему. Дейенерис же, Санса, Серсея и другие ключевые дамы в сериале и книгах часто ведут себя нелогично и просто как дурочки. Что касается Железного трона, то, вероятно, на нем окажутся Дейенерис и Джон Сноу (если выживет-таки) — не зря же книжный цикл называется „Песней льда и пламени“, но Тирион должен стать при них советником».

Сергей: «Сложный вопрос. Я научился не влюбляться в персонажей, ведь как только ты начинаешь испытывать симпатию к кому-то из героев — Мартин тут же устраивает им максимально ужасную смерть. И даже при всем при этом, после того, как убили Джона Сноу, я дня два ходил в весьма подавленном состоянии — наверное, это некий показатель. Жена удивлялась, спрашивала, что со мной происходит. Когда я объяснил, она удивлялась, как можно так переживать из-за судьбы вымышленных персонажей. Я, конечно, понимаю, что фильмы/книги/игры — это всего лишь эскапизм, но для меня это все не просто чьи-то фантазии, это целые миры, в которые приятно погружаться раз за разом. На Железном троне я бы предпочел видеть Тириона. По-настоящему мудрый, он годами оттачивал свой ум, пока другие точили оружие. На протяжение всего повествования он не раз доказывал, что в нем есть не только острый ум, но и недюжинные отвага и смелость. Он всегда старался поступать по совести. Чертовски умный, справедливый, добрый король мог бы стал катализатором эпохи Ренессанаса в Вестеросе. Джон Сноу (я надеюсь, что он все-таки воскреснет) слишком благороден для этой роли, в этом случае его исключительная положительность — это минус. Дейенерис, как и Джон, плохо знакома с внутренними устоями королевского двора и Семи Королевств вообще, ей пришлось бы править огнем и мечом. К тому же сложные моральные дилеммы часто ставят ее в тупик, что опять же понижает ее рейтинг в моем личном голосовании «Выборы обладателя Железного трона 2018».

Елена: «Мой любимый — Тирион. Он кажется наиболее адекватными и понятным, у него логичная система ценностей. Ну и вообще он душка. А насчет того, кто должен быть правителем, — сложный вопрос. Наверное, выбрала бы Эддарда Старка, если бы его не убили в самом начале».

Дарья: «Ну, любимый персонаж — Тирион Ланнистер. На мой взгляд, самый адекватный человек во всем этом безобразии. Да, он много делает ради себя, как и любой другой, но при этом он не перегибает палку, не стремится уничтожить всех вокруг из-за собственной прихоти. Мне нравится, что он не карабкается по головам к власти. То есть, он, конечно, был бы не против могущества, богатства и так далее, но это не самоцель его жизни. И поэтому, когда эта власть к нему приходит периодически, он не теряет голову, а принимает разумные решения. На мой взгляд, он именно таков. Ну а на Железном троне… Честно, все-таки никого. На мой взгляд, все, кто сейчас сражаются за трон, его недостойны. Либо достойны, но все-таки будут не слишком хорошими правителями. Да, я была бы за Тириона на троне, но это как-то слишком неосуществимо. Да и не факт, что он справился бы прекрасно».

Игорь: «Ответить на вопрос о любимом персонаже нелегко. Если б было бы легко, возможно, сам сериал не был бы столь любимым. Назову, пожалуй, Сэма Тарли — милого пухляка, ассоциировать себя с которым может даже самый толстый зритель. А на Железном троне будет ржавчина рано или поздно».

Александр: «Я сериал не смотрел, книжку читал только первые четыре части. И вот из тех героев, которых знаю, сначала мне больше всего нравился Эддард Старк, но потом моим любимым героем стал Тирион».

Вадим: «Мой любимый герой — Мизинец. Он хитрый, умный и всего добился сам, поднялся с самых низов общества до правящей элиты. Так сказать, self made man».

А кто ваш любимый персонаж в «Игре престолов» и кого бы вы хотели видеть на Железном троне? Пишите ответы в комментариях.

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