Жители домов на Камчатской пытаются добиться признания бараков аварийными

«В 2015 году Городская Дума выделила 10 млн рублей на обследование предполагаемого аварийного жилья. В этом году на такие нужды деньги не заложены. Кроме того, с этого года подобные обследования уже не могут быть профинансированы из городского бюджета, так как, согласно поправкам в жилищном законодательстве, это должны проводить собственники жилья», — сообщил Абукин, пообещав, что поможет тем, чем сможет.