Жители домов на Камчатской пытаются добиться признания бараков аварийными

«Обещали снести еще в 1992 году»
Недавно аварийным был признан дом № 111. Городские власти пообещали расселить его жителей до 2027 года.
Жители домов № 107 на Камчатской показали журналисту NashGorod.ru покосившиеся двухэтажки. По словам тюменцев, фундамента у домов практически нет.
«Фундамент таких каркасно-насыпных домов должен быть железобетонным. У нас же по бокам четыре сваи, а сверху деревянный брус, который уже весь сгнил. Дом покосился. Что неудивительно, по строительным нормам он должен был существовать 15–20 лет — это временная постройка», — говорят жильцы.
Дом был сдан в 1982 году. По словам тех, кто проживает в нем с момента постройки, тогда обещали, что здание будет снесено в 1992 году, но этого не произошло. Теперь же снос жилья возможен только после проведения соответствующей экспертизы, стоимость которой начинается от 40 000 рублей.
Оплачивать ее, придётся из кармана собственников квартир.
«Мы уже обращались к депутату по нашему округу Альбине Селезневой, попросили, чтобы нашему дому выделили деньги на экспертизу. Как она нам впоследствии сообщила, что они могут быть выделены только за муниципальные квартиры, а владельцы приватизированного жилья должны оплачивать экспертизу самостоятельно», — объясняют жители дома.
Деньги на ветер
За последние пять лет у дома сменились три управляющие компании. По словам жителей, как только появляется новая компания, начинается новый сбор на ремонт, которого в итоге нет.
«Мы уже обращались к директору Департамента городского хозяйства, который нам пояснил: капремонта в ваших домах не будет. При этом мы много лет платили за текущий ремонт, но и в этой части результата нет. Теперь нам необходимо еще и оплачивать экспертизу», — недоумевают жильцы.
Деньги собирают и на уход за придомовой территорией, которого в итоге также нет. «Когда я звоню в администрацию Ленинского района и говорю о том, что под окнами моего дома нет нормальной дороги, то слышу: «Эти дома идут под снос, нет смысла делать дорогу», — рассказывает жительница дома.
На днях с жителями ветхих хибар встретился депутат Тюменской городской думы Динар Абукин и сообщил им неприятное известие: произвести экспертизу за счет городского бюджета, к сожалению, не удастся.
«В 2015 году Городская Дума выделила 10 млн рублей на обследование предполагаемого аварийного жилья. В этом году на такие нужды деньги не заложены. Кроме того, с этого года подобные обследования уже не могут быть профинансированы из городского бюджета, так как, согласно поправкам в жилищном законодательстве, это должны проводить собственники жилья», — сообщил Абукин, пообещав, что поможет тем, чем сможет.
Заложники задолжников
На встрече возле дома № 107 также присутствовал директор управляющей компании дома — «УютСервисБыт» Александр Кирьянов. Как только депутат Абукин покинул место собрания, он объявил жильцам, что никакого договора с организацией, которая может провести экспертизу, он заключать не станет, пока жители дома не погасят свои задолженности по квартплате.
К слову, в доме действительно проживают те, кто систематически не платит по счетам, но остальные жильцы ничего не могут с этим сделать: «Долг набежал уже около 300 тысяч рублей…», — говорят в УК.
На следующий день после встречи, 21 апреля, юрист УК «УютСервисБыт» сообщил жильцам, что они получили письмо от Департамента городского хозяйства и все же заключат договор на экспертизу, но она состоится уже после майских праздников.
Портал NashGorod. Ru будет следить за развитием событий.
Виталий Беспалов