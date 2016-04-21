В активном поиске, или Как мне искали жениха

В Тюмени работает более 10-ти брачных агентств. Почти все они работают только с жителями Тюменской области, реже — география поиска второй половинки выходит за пределы региона, ну редко кто работает с иностранцами.
Я выбрала одно из старейших агентств Тюмени, которое находится в центре города. Посмотрю, ждет ли там меня мой принц…
В небольшом кабинете меня уже ждет хозяйка брачного агентства. Как она мне позже рассказала, склонность к соединению одиноких сердец у нее появилась в юности. Уже тогда она стремилась к тому, чтоб все друзья и подруги были «пристроены». Ну а в 2006 году девушка решила применить опыт свахи в более широких кругах и открыла брачное агентство. Сегодня ее клиентская база превышает две тысячи одиноких мужчин и женщин.
Все анкеты и фотографии у профессиональной свахи разложены по возрастным категориям. Отдельно хранятся самые дорогие ей папки — с соединенными сердцами.
«По статистике, сегодня почти 80% молодых пар находят друг друга в интернете, — рассказывает профессиональная сваха. — Поэтому ко мне чаще приходят те, кому за 30 лет. Интернет-знакомства — это уже так же нормально, как и в прошлом веке — знакомство на улице: увидел, подмигнул, начал беседу — все, состоялось. Однако лишь единицы виртуальных отношений приводят к реальному браку или хотя бы к длительным отношениям. Почему? А потому что часто в сети люди рассказывают о себе не всю правду, выдавая желаемое за действительное. При встрече оба понимают, что не так между ними и много общего. А я перед тем, как зарегистрировать клиента, общаюсь, узнаю его предпочтения, делаю первые выводы о его характере. Зачастую приходят люди и не могут сформулировать, какой тип человека им нужен. Какой характер у него должен быть? Внешность? Привычки? Все это мы определяем вместе».
Пока агент рассказывала, я заполняла анкету. Вопросы — самые обычные. В левой колонке свои параметры: имя, возраст, цвет волос, знак зодиака. В правой — пожелания к избраннику. По-моему, не самый удачный подход к поиску второй половинки. Ведь иногда, несмотря на феноменальные сходства интересов и черт характера, двое совершенно не могут ужиться, или наоборот, абсолютно разные, они образовывают крепкую семью.
После знакомства с моей анкетой и пары уточняющих вопросов мне предлагают кандидатов из базы: Сергей, Владислав, Иван, Александр… Есть из чего выбрать. Но я положилась на жизненный опыт и профессионализм свахи. Она ведь общалась с этими людьми, а я только лишь смотрю на фото.
В результате, с фразой: «Будь уверена, скоро мы тебя выдадим замуж!» — она протягивает мне список из шести кандидатов.
Что ж, теперь нужно соответствовать и непременно показать результат. В этот же вечер я сделала звонок первому кандидату. Наше свидание состоится уже на этой неделе…
Плюсы:
— люди, которые обращаются к свахе, как правило, настроены серьезно и действительно желают создать семью, в отличие от пользователей сайтов знакомств, которые часто ищут легких отношений.
— добросовестная сваха «отсеивает» неадекватных, по ее мнению, клиентов (к тому же данные о клиентах есть в базе), поэтому свидания «вслепую» не представляют опасности.
— опытная сваха помогает всем своим подопечным правильно сформулировать желания и понять свои любовные потребности.
— в агентстве оказывают психологическую поддержку самым отчаявшимся людям, которые уже были готовы поставить на себе крест в плане семьи.
Минусы:
— в агентстве хранятся личные данные клиентов, которые могут оказаться руководителями крупных фирм, школьными учителями, врачами, юристами… словом, людьми, которые очень дорожат своей репутацией. И утечка этой информации очень нежелательна.
— поиск второй половинки в течение двух месяцев обойдется в 2000 рублей, в течение полугода — в 5000 рублей. И чем дороже прайс в агентстве, тем респектабельнее там публика.
Анжелика Кукушкина