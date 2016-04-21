В активном поиске, или Как мне искали жениха

«По статистике, сегодня почти 80% молодых пар находят друг друга в интернете, — рассказывает профессиональная сваха. — Поэтому ко мне чаще приходят те, кому за 30 лет. Интернет-знакомства — это уже так же нормально, как и в прошлом веке — знакомство на улице: увидел, подмигнул, начал беседу — все, состоялось. Однако лишь единицы виртуальных отношений приводят к реальному браку или хотя бы к длительным отношениям. Почему? А потому что часто в сети люди рассказывают о себе не всю правду, выдавая желаемое за действительное. При встрече оба понимают, что не так между ними и много общего. А я перед тем, как зарегистрировать клиента, общаюсь, узнаю его предпочтения, делаю первые выводы о его характере. Зачастую приходят люди и не могут сформулировать, какой тип человека им нужен. Какой характер у него должен быть? Внешность? Привычки? Все это мы определяем вместе».