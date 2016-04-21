Школьник с метлой — воспитание или эксплуатация?

Сегодня, 21 апреля, журналисты NashGorod.ru стали свидетелями того, как ученики тюменского лицея № 93 на время стали разнорабочими. Школьники взяли в руки садовый инвентарь и направились прибираться на территории учреждения. Добровольно ли вышли ученики, согласны ли их родители с идеей труда на благо школы, и законно ли это, выяснял один из корреспондентов.
Вид учащихся с метлами и граблями вызвал среди журналистов портала небольшую дискуссию. Одни сотрудники портала Nashgorod.ru отметили, что такая практика в советские времена применялась повсеместно, и отметили положительные стороны данных методов, другие вспомнили публикации прокуратуры по поводу незаконности привлечения учащихся к труду. Чтобы выяснить, как обстоят дела на самом деле, мы решили пообщаться с самими учениками.
Одна из подметавших территорию старшеклассниц, к которой корреспондент обратился с вопросом о добровольности такой работы, начала рассказывать, что заниматься уборкой территории она не хотела, но брать в руки орудие труда, тем не менее, пришлось. «Заставляют убираться всех учеников. Согласия не спрашивают», — пояснила она. Задать вопрос о том, согласны ли ее родители с такими действиями учителей и администрации, не удалось — к журналисту подбежала бойкая девочка-подросток, которая оттеснила собеседницу. «Мы! Ученики лицея! Вышли добровольно! Никто никого не заставлял! Это наша школа, и мы сами будем ее убирать!» — отчеканила ученица. Когда журналист попытался возразить, указав на то, что только что слышал другую версию, первая собеседница опустила глаза и отказалась от своих слов. «Вам послышалось», — заверила она.
В этот момент другая школьница по непонятной причине стала возмущаться присутствием на территории школы работников СМИ, просить показать удостоверение и редакционное задание, препятствовать фотосъемке. Что стало причиной такого поведения ребенка — неясно.
У газона возле центрального входа в лицей в это время работали дети из другого класса. Вместе с учениками присутствовала также и женщина средних лет, вероятно, классный руководитель, однако получить комментарий педагога не удалось — корреспондента задержала охрана школы. Как оказалось, представителям СМИ не были рады не только некоторые ученики, но и администрация учебного заведения. Чтобы прервать сбор информации, охранники даже вызвали полицию.
Потеряв изрядное количество рабочего времени на объяснения со стражами порядка, мы невольно задумались — если привлечение учеников к труду законно, почему школа препятствует работникам СМИ, а ее учащиеся выглядят запуганно и говорят шаблонными фразами?
С просьбой прокомментировать данную ситуацию мы обратились в департамент образования города Тюмени. Как рассказала пресс-секретарь Надежда Сизова, сегодня взгляды общества на трудовое воспитание детей значительно отличаются от советского периода, что нашло свое отражение в законодательстве. Согласно статье 50 Закона «Об образовании» важнейшим условием привлечения ребенка к труду в школе является наличие добровольного согласия его и его родителей (законных представителей). При этом в департаменте пояснили, что большинство родители поддерживают привлечение учащихся к труду, понимая, что именно в процессе систематического общественно полезного труда у ребенка формируются такие личностные качества, как терпение, старание, организованность и ответственность.
Аналогичный комментарий журналистам дали и в прокуратуре Тюменской области. «Оценить законность привлечения школьников к труду можно лишь выяснив, давали ли родители соответствующие согласие. Такое требование содержится в федеральном законе об образовании," — рассказала помощник прокурора Анна Петрова.
Отметим, что не все тюменцы поддерживают практику «трудового воспитания», применяемую в российской образовательной системе. Своим мнением по поводу привлечения детей к труду поделился отец одной из тюменских школьниц Владимир. «Я против привлечения детей к труду в той форме, в которой это происходит сегодня. Трудовое воспитание должно присутствовать, но оно должно быть комплексным, умеренным и хорошо организованным. В настоящее же время школьники зачастую используются образовательными учреждениями для экономии средств на техничках и дворниках. Такой подход не учит детей ничему кроме лицемерия», — пояснил он.
C точкой зрения Владимира несогласна жительница города Евгения. «Я считаю, что труд для детей — это хорошо. Мой ребенок учится в 6 классе, завтра у них тоже будет субботник. Их не заставляют таскать тачки с мусором или мешки, заниматься тяжелой работой… Нет! Вся эта уборка — абсолютная бутафория. Дети просто развлекаются. Это понятно, потому что в этот момент со школьного двора льется звонкий смех, к тому же школьники не учатся, чему ужасно рады. При этом есть ведь все равно труд — три бумажки собрать. А раз сами собирали — меньше сами насорят», — рассказала тюменка.