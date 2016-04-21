Школьник с метлой — воспитание или эксплуатация?

Одна из подметавших территорию старшеклассниц, к которой корреспондент обратился с вопросом о добровольности такой работы, начала рассказывать, что заниматься уборкой территории она не хотела, но брать в руки орудие труда, тем не менее, пришлось. «Заставляют убираться всех учеников. Согласия не спрашивают», — пояснила она. Задать вопрос о том, согласны ли ее родители с такими действиями учителей и администрации, не удалось — к журналисту подбежала бойкая девочка-подросток, которая оттеснила собеседницу. «Мы! Ученики лицея! Вышли добровольно! Никто никого не заставлял! Это наша школа, и мы сами будем ее убирать!» — отчеканила ученица. Когда журналист попытался возразить, указав на то, что только что слышал другую версию, первая собеседница опустила глаза и отказалась от своих слов. «Вам послышалось», — заверила она.