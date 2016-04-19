Вместо ветхого жилья на 10 территориях в Тюмени появятся новые комплексы

Напомним, до 2016 года в Тюмени мало кто из строительных компаний решался взять в работу застроенную территорию: из существующих домов нужно расселить людей, снести постройки, согласовать проект и лишь потом приступить к строительству. Согласно договору на все это отводится 5 лет. Но проблема была даже не в этом, а в сумме — чтобы только лишь зайти на площадку, строителям предлагалось выложить десятки миллионов рублей кровно заработанных денег. Цена доходила от 30 до 50 млн рублей — это только, чтобы зайти на площадку, уточнил сегодня на заседании постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ директор департамента земельных отношений и градостроительства Руслан Кухарук. По большому счету это соизмеримо с суммой, необходимой для отселения двух домов, сказал он.