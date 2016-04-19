Вместо ветхого жилья на 10 территориях в Тюмени появятся новые комплексы

Десять застроенных ветхими домами территорий Тюмени в ближайшие пять лет должны обновить застройщики, выигравшие аукционы. Департамент земельных отношений и градостроительства отторговал десять площадок, еще 4 сейчас на рассмотрении рабочей комиссии.
Напомним, до 2016 года в Тюмени мало кто из строительных компаний решался взять в работу застроенную территорию: из существующих домов нужно расселить людей, снести постройки, согласовать проект и лишь потом приступить к строительству. Согласно договору на все это отводится 5 лет. Но проблема была даже не в этом, а в сумме — чтобы только лишь зайти на площадку, строителям предлагалось выложить десятки миллионов рублей кровно заработанных денег. Цена доходила от 30 до 50 млн рублей — это только, чтобы зайти на площадку, уточнил сегодня на заседании постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ директор департамента земельных отношений и градостроительства Руслан Кухарук. По большому счету это соизмеримо с суммой, необходимой для отселения двух домов, сказал он.
«В феврале мы провели аукционы по 10 площадкам. И, надо сказать, интерес был немалый, цена аукциона поднималась довольно-таки высоко», — отметил Руслан Николаевич.
Одна территория в границах улиц Парковая-Амурская-Новосибирская-Магнитогорская, площадью 2,7 га жилой квартал в ведении ЗАО «Жилье — 2000». Окончание срока исполнения договоров — конец 2017 года. «На сегодняшний день застройщиком разработан проект планировки, проект межевания. Было определено пять очередей», — пояснил по этому объекту директор граддепартамента. Несколько домов там уже снесено. «Несколько останавливает и замедляет сроки нежелание некоторых собственников реализовывать имущество по ценам, которые предлагаются. Приходится выходить в суды, что в принципе затянуло выход на первую очередь строительства», — отметил Руслан Николаевич.
Второй объект 2012 года — территория в границах улиц Мориса Тореза-Мурманская-Малыгина площадью 1,4 га — здесь должен появиться культурно-досуговый центр с паркингом, которую развивает ООО «Монолит». «Там было два многоквартирных дома, признанных аварийными, и порядка 11 домов частных. По многоквартирным домам совместно с администрацией города работа проводилась — все квартиры, кроме одной (дело которой в суде) отселены. По индивидуальным жилым домам — приобретены все кроме одного», — пояснил ситуацию Руслан Кухарук. Проект планировки также утвержден, после решения с одним жилым домом застройщик развернет стройку.
Отметим, что еще четыре территории ждут принятия решения о развитии. Это районы Дружбы-Ватутина, Береговая-Республиканец, Холодильная-Жигулевская-Бастрыгина, Новая-Амурская-Парковая-Магнитогорская.