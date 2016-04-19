Топ-10 объектов стрит-арта в Тюмени

Подобной участи, возможно, не удастся избежать и трансформантой будке, расположенной неподалеку от Дома художников по адресу ул. Холодильная, 124. На ее стенах можно отыскать как сказочных героев, так и надписи хулиганов. Тем не менее, жители ближайших домов, судя по всему, очень довольны соседством с таким стрит-арт объектом, поделившись своей радостью с NashGorod.ru. «Очень красиво, загляденье. А ведь в округе такого больше нет!», — заявила местная жительница Анна Сергеевна.