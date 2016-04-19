Топ-10 объектов стрит-арта в Тюмени

NashGorod. Ru составил собственный рейтинг тюменского стрит-арта, вспомнив и широко известные объекты, и те, что скрыты от глаз большинства жителей города.
«Книжная полка»
Пожалуй, самым известным стрит-арт объектом Тюмени считается «Книжная полка», расположенная во дворе гимназии № 5 по адресу Минская, 51а.
Идея разукрасить неприглядное серое сооружение пришла в голову Дмитрию Зеленину из арт-группы «Цвет города». По его словам, когда он водил своих детей в гимназию, то постоянно обращал внимание на ужасное серое здание, которое портило все впечатление от духа этого учебного заведения.
После выбора книг, чьи корешки окажутся нанесенными на стены здания, начался трудоемкий процесс создания произведения современного искусства. Тюменские художники Сергей Шаповал, Лена Кураш, Дима Данилов и Борис Непомнящий до этого никогда не работали с такими масштабными «полотнами» (200 кв. метров). Тем не менее, работа была завершена, и тюменская «Книжная полка» попала в рейтинг лучших российских стрит-арт объектов 2012 года.
Литературный бульвар
Годом позже «Цвет города» подарил Тюмени еще один крупный стрит-арт объект литературной направленности. Стараниями тюменских художников практически пустое пространство над гаражами по улице Советской превратилось в Литературный бульвар.
Шесть вентиляционных шахт были раскрашены под декоративные изображения Москвы Булгакова, Версаля и Лувра Александра Дюма, английских улочек и домов Конан Дойля, итальянские пейзажи из «Ромео и Джульетты» Шекспира, пестрый Стокгольм Астрид Линдгрен, а также появилась здесь Тюмень, которая описывалась в романе детского писателя Владислава Крапивина «Дети синего фламинго».
Открытие литературного бульвара состоялось в преддверии Дня города в 2013 году.
Портрет Ершова
На этом список литературных стрит-арт объектов Тюмени не заканчивается. В июле 2015 году на площади Борцов революции появилось изображение автора «Конька-Горбунка» Петра Ершова, а также самих героев известного произведения.
Рисунок появился в рамках проекта «Литературная волна», организатором которой явилась тюменская региональная общественная организация по повышению уровня нравственного, патриотического и творческого воспитания «Молодёжная атмосфера».
«Дерево знаний»
Необычные изображения можно встретить на фасаде гимназии российской культуры, ТГАМЭУП, расположенной по адресу ул. Широтная, 47. Как сообщили NashGorod.ru ученицы гимназии, такой подарок ей сделали выпускники учебного заведения. «Дерево знаний» и воздушный шар с самоваром радует глаза учащихся и педагогов гимназии уже год.
«Курашкины сказки»
Арт-забор под названием «Курашкины сказки» появился в минувшем году возле дома по адресу ул. Холодильная, 138. На ограждении, которое разделяет детскую площадку и частный сектор, появились жираф, лев, обезьянки, осьминог и множество других животных, выполненных в мультяшном стиле. К счастью жильцов дома, их двор располагается таким образом, что случайный прохожий вряд ли сможет там оказаться. Поэтому арт-объект сумел сохраниться в первозданном виде.
Дворик с кошками
Еще один арт-объект находится во дворе дома по адресу ул. Семакова, 19. Стену хозяйственного сооружения вот уже много лет украшают кошки. К сожалению, хорошо разглядеть их получается недалеко не всегда: вдоль них постоянно выстроены автомобили жильцов дома.
«О, кошечки у нас уже лет десять как живут. Детишки их очень любят», — рассказал NashGorod.ru одна из жительниц дома, отметив, что кошечек пора подкрасить.
«Не мечтай, действуй!»
Иногда стрит-арт может выступать в рекламных целях. К примеру, в 2011 компании Lenovo и Intel провели конкурс CityArt. В результате Тюмень стала одним из трех городов, где были воплощены дизайн-проекты победителей конкурса, и на стене дома по адресу ул. Профсоюзная, 17 появилось гигантское граффити.
Его автор — Андрей Лузанов из Белгорода — работает художником и мастером по витражам. Он стал двойным победителем — еще одна его работа ожила в краске в Екатеринбурге, и выиграл 2 ноутбука. Воплощением его дизайн-проекта в Тюмени занимался «Сибирский центр культурных инноваций».
Автобус № 1
С помощью еще одного тюмеснкого стрит-арт объекта происходит охрана первого в России памятника кондуктору, что располагается у здания «Тюменской транспортной системы» по адресу ул. Котовского, 52.
По ночам и выходным дням створчатые двери списанного автобуса вместе с посадочной площадкой закрываются, и монумент неизвестной кондукторши оказывается скрытым от глаз прохожих. Любопытно, что данный стрит-арт объект изображает автобус, который следует по маршруту № 1 от Лесобазы до ЖД вокзала.
Богатырь
Совсем рядом по улице Мельникайте расположилось масштабное граффити, на котором изображен богатырь. К сожалению, время и вандализм сделали свое дело, и от былого великолепия данного стрит-арт объекта остались лишь воспоминания.
Такая же участь коснулась и стену кинотеатра «Киномакс», которая когда-то радовала тюменцам футуристичным космическим пейзажем.
Будка у Дома художников
Подобной участи, возможно, не удастся избежать и трансформантой будке, расположенной неподалеку от Дома художников по адресу ул. Холодильная, 124. На ее стенах можно отыскать как сказочных героев, так и надписи хулиганов. Тем не менее, жители ближайших домов, судя по всему, очень довольны соседством с таким стрит-арт объектом, поделившись своей радостью с NashGorod.ru. «Очень красиво, загляденье. А ведь в округе такого больше нет!», — заявила местная жительница Анна Сергеевна.
Возможно, этот и некоторые другие стрит-арт объекты Тюмени вскоре исчезнут, но на их место придут новые яркие и неожиданные изображения, которые украсят наш город.