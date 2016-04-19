Если не в Турцию, то куда? Где летом отдохнут тюменцы

Напомним, что отношения между Россией и Турцией осложнились после того, как российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецкими ВВС и упал в сирийской провинции Латакия. В тот же день, 24 ноября, Ростуризм и МИД РФ порекомендовали жителям нашей страны воздержаться от поездок в Турцию в связи с террористической угрозой. Позднее появилась информация о том, что Ростуризм запрещает туроператорам продавать путевки в Турцию.
Если в холодное время года отсутствие возможности отдохнуть на турецких курортах не слишком трогало жителей страны, то ближе к лету многие любители пляжного отдыха задались вопросом, куда поехать. Понятно, что стопроцентную замену найти непросто. Все-таки неслучайно турецкие курорты долгие годы были самым популярным направлением для летнего отдыха россиян, которых привлекала возможность недорого провести отпуск у моря в отеле, где все включено. Даже в прошлом, кризисном, году только за июнь, июль и август в Турции побывали более 19 тысяч жителей нашей страны.
Как рассказали корреспонденту интернет-портала Nashgorod.ru в туристических компаниях Тюмени, из зарубежных направлений наиболее адекватной заменой турецким курортам выглядит отдых на Кипре.
«Я сама была на Кипре, и могу сказать, что это хорошая альтернатива Турции. Там прекрасная кухня, пляжи с пологим входом, красивая природа. Большой выбор вариантов проживания, при этом отели, работающие по системе All inclusive, с анимацией. При этом электронная провиза на Кипр делается буквально за один-два дня, ее очень легко получить. Сейчас у наших туристов пользуется наибольшим спросом именно это направление», — говорит директор туристической компании Weekend Евгения Мурзина.
С ней согласна представитель компании «1000 дорог» Юлия Приходько. «Летом чартерные рейсы из Тюмени на Кипр будут летать два раза в неделю. Для тех, кто привык к турецким курортам, можно подобрать отель с All inclusive. Тем, кто хочет сэкономить, подойдут отели с завтраками или даже апартаменты, где можно что-то приготовить самим и не тратить деньги на рестораны. Климат на Кипре, как и в Турции, средиземноморский, есть пляжи на любой вкус — и галечные, и песчаные», — отметила она.
Правда, отдых на Кипре все же обойдется дороже, чем в Турции прошлым летом. Путевка с вылетом из Тюмени обойдется в цену от 40–45 тысяч рублей за человека (при размещении в двухместном номере). Представители турфирм не исключают, что, возможно, будут горящие предложения ближе к датам вылетов, однако на стоимость меньше 35 тысяч рублей рассчитывать не стоит.
По словам Юлии Приходько, интересной альтернативой Турции можно считать Вьетнам, куда также можно улететь прямым рейсом из Тюмени. В мае жители нашего города могут купить десятидневный тур в эту азиатскую страну, а с июня чартер из «Рощино» будет летать раз в две недели.
«Во Вьетнаме есть отели с All inclusive, но можно подобрать более бюджетный вариант на базе завтраков, а ужинать в кафе и ресторанах — там это сравнительно недорого. Летом во Вьетнаме хорошо. Могут быть дожди, однако по опыту наших туристов могу сказать, что они непродолжительны — полдня-день, и отпуск не испортят», — отметила Юлия.
Если говорить о летних месяцах, то путевка во Вьетнам на двоих обойдется тюменским туристом в цену от 80 тысяч на двоих.
Директор турфирмы «ВОтпуске» Валерия Пыхчеева считает хорошей безвизовой альтернативой Турции и Египту Тунис. Там также есть отели, работающие по системе «Все включено», можно сочетать пляжный отдых с экскурсионной программой.
Хорошая новость: буквально только что стало известно, что с 1 мая в Тунис напрямую будут летать самолеты из Тюмени. Стоимость тура — от 60 тысяч рублей за двоих при размещении в трехзвездочном отеле на базе завтраков.
Есть вероятность, что из Тюмени этим летом запустят прямые рейсы до Болгарии. О желании отдохнуть в этой стране заявляют многие жители нашего города. Фраза «Курица — не птица, Болгария — не заграница» уже давно неактуальна, тем более в условиях кризиса. На Болгарских курортах туристов ждут песчаные пляжи, вкусная еда и радушные люди. Однако кого-то после Турции Болгария может разочаровать: вода в море там мутнее, а отели староваты. Зато несложно получить национальную визу. Если чартеры будут летать в Болгарию напрямую из «Рощино», стоимость путевки на человека составит 40 тысяч рублей и более. Варианты с вылетом из Екатеринбурга обойдутся дешевле.
Еще одна безвизовая страна, традиционно пользующаяся популярностью у российских туристов — Черногория. Когда-то и туда можно было напрямую улететь из Тюмени, теперь же турфирмы предлагают варианты с вылетом из Москвы и Екатеринбурга. Несмотря на то, что, по данным федеральных СМИ, аэропорт черногорского города Тиват стал в этом году самым популярным направлением для летних перелетов, тюменцы не спешат присоединиться к толпам российских отдыхающих на побережье Адриатического моря.
«Спрос на Черногорию небольшой. Думаю, что если тюменцы туда и ездят, то самостоятельно — там прекрасная природа, есть, что посмотреть. Но туры в Черногорию достаточно дорогие — цена сопоставима с Кипром, но при этом за те же деньги сервис и условия для отдыха хуже: мало хороших отелей, в основном, комнаты или апартаменты. Люди, которые привыкли к отдыху в Турции, будут разочарованы», — отметила директор туристической компании Weekend Евгения Мурзина.
Отметим, что еще недавно туроператоры сообщали о прямых перелетах из Тюмени в Испанию и Грецию, однако, по последним данным, чартерные программы отменили из-за низкого спроса. Возможно, жителей нашего города от покупки путевки на европейские курорты останавливает необходимость оформления шенгенской визы. Напомним, что с сентября прошлого для оформления шенгенской визы необходимо сдавать отпечатки пальцев и делать цифровое фото. Для этого нужно самостоятельно съездить в Екатеринбург. Как отметили в тюменских турфирмах, для получения визы в некоторые из европейских стран (например, в Испанию, Грецию, Чехию, Австрию) можно пройти дактилоскопию прямо в Тюмени, однако это будет стоить дороже. Тем не менее, для влюбленных в Европу туристов нет ничего невозможного. Чартерные рейсы как в Грецию, так и в Испанию, летают из Екатеринбурга и Москвы. К примеру, при вылете из Екатеринбурга девять дней отдыха на Коста Брава или Коста Дорада, откуда рукой подать до прекрасной Барселоны, обойдутся в сумму от 40–45 тысяч на человека (при размещении в двухместном номере, с завтраками или по системе «полупансион»).
«Кому нужны эти дорогущие заграничные курорты? Не лучше ли махнуть в Крым или в Адлер», — подумают многие, прочитав предыдущие абзацы. Действительно, курорты Краснодарского края и Крыма пользуются спросом у тюменцев, однако, как выясняется, отдых в России не всегда дешевле, чем за рубежом.
«Из „Рощино“ летают чартерные рейсы до Сочи, и туры туда пользуются очень большим спросом. В основном тюменцы хотят жить непосредственно в Сочи или в Адлере, чтобы не нужно было далеко ехать после перелета. Бронируют отели у моря, а гостиницы в районе олимпийских объектов летом для проживания не рассматривают — туда ездят на экскурсию, не более того. Отдых в Сочи нельзя назвать бюджетным. Так, две недели в гостиничном комплексе „Бархатные сезоны“ обойдутся в 80–90 тысяч рублей на двоих — только перелет и проживание, без питания. И это одно из выгодных предложений. В Крым чартеров нет, а дешевые билеты на регулярные рейсы давно раскуплены, поэтому только прямой перелет из Тюмени и обратно обойдется в 25 тысяч рублей», — рассказала представитель компании «1000 дорог» Юлия Приходько.
Если ехать на морской берег нет возможности и желания, можно найти варианты для отдыха совсем недалеко от Тюмени. Так, турфирма «Континент» предлагает горожанам летом съездить на голубые озера Казахстана. Путевка на пять дней стоит от 11,8 тысяч рублей, на восемь дней — от 16,9 тысяч рублей на человека. Еще дешевле можно отдохнуть на озере Банном и в Абзаково — путевка стоит от 9,4 тысяч рублей, включая переезд, проживание, питание и медстраховку.
Фото Nashgorod.ru и из открытых интернет-источников