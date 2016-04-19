Если не в Турцию, то куда? Где летом отдохнут тюменцы

Отметим, что еще недавно туроператоры сообщали о прямых перелетах из Тюмени в Испанию и Грецию, однако, по последним данным, чартерные программы отменили из-за низкого спроса. Возможно, жителей нашего города от покупки путевки на европейские курорты останавливает необходимость оформления шенгенской визы. Напомним, что с сентября прошлого для оформления шенгенской визы необходимо сдавать отпечатки пальцев и делать цифровое фото. Для этого нужно самостоятельно съездить в Екатеринбург. Как отметили в тюменских турфирмах, для получения визы в некоторые из европейских стран (например, в Испанию, Грецию, Чехию, Австрию) можно пройти дактилоскопию прямо в Тюмени, однако это будет стоить дороже. Тем не менее, для влюбленных в Европу туристов нет ничего невозможного. Чартерные рейсы как в Грецию, так и в Испанию, летают из Екатеринбурга и Москвы. К примеру, при вылете из Екатеринбурга девять дней отдыха на Коста Брава или Коста Дорада, откуда рукой подать до прекрасной Барселоны, обойдутся в сумму от 40–45 тысяч на человека (при размещении в двухместном номере, с завтраками или по системе «полупансион»).