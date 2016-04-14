В Тюменском драматическом театре вспомнили о взаимопонимании

Основной лейтмотив спектакля — преодоление эгоизма и попытка хотя бы немного понять другого человека. Общение всех персонажей настолько пронизано эгоцентризмом, что временами каждая фраза, казалось бы не соотносится друг с другом : «Тетя, посмотри на меня внимательно и скажи, есть во мне что-то, ну хоть что-нибудь такое, что могло бы привлечь… Нет, хотя бы пробудить симпатию ко мне?» — Я понимаю, Павлуша, ты намекаешь на то, что бисер тебе противопоказан… Но, в конце концов, это не так важно. Самое главное, Павлуша, что, когда я прочитала ее письмо, я почувствовала боль и одновременно радость. Я приняла правильное решение». Каждый момент настолько проникнут чеховской недосказанностью, что домысливать, казалось бы, иногда смешные реплики нужно, пропустив их сквозь себя.