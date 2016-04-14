В Тюменском драматическом театре вспомнили о взаимопонимании

Ставят пьесу на театральных подмостках не в первый раз. Так, в 1976 году одноименный спектакль был успешно поставлен в БДТ Сергеем Юрским, который также исполнил заглавную роль в тандеме со Светланой Крючковой. В наши дни свою версию также представили Молодежный театр на Фонтанке (режиссер Владимир Туманов, 2012) и Мастерская Петра Фоменко (режиссер Вера Камышникова, 2014).
Тюменские зрители смогут увидеть спектакль в поставке Владимира Чернядева, уже известного многим по постановкам «Эшелон» и «Леди Макбет». По словам режиссера, нынешняя премьера — плод труда самих актеров, которые настолько вдохновились пьесой, что создали практически все сами при минимальной режиссерской коррекции.
Сюжет премьерной постановки прост и в то же время сложен. Основное действие происходит в обычной и, казалось бы, счастливой семье. Но если присмотреться внимательнее, то становится очевидным эгоизм каждого из ее членов и их безуспешные попытки понять друг друга. Мать, при всей кажущейся заботе о своих дочерях, фактически контролирует их личную жизнь, но в то же время живет мечтаниями. Старшая дочь Александра, расставшаяся с любимым человеком и не способная восстановить душевное равновесие, но и не желающая начать все заново. Младшая дочь Люба, прячущая за внешним цинизмом и хамоватым поведением сложный внутренний мир, но не способная разобраться в себе. В их жизнь внезапно входит скромный и чудаковатый зубной врач Павел Фарятьев, влюбленный в Александру и желающий наладить с ней контакт. Итог этой противоречивой истории и предстоит узнать зрителю.
Основной лейтмотив спектакля — преодоление эгоизма и попытка хотя бы немного понять другого человека. Общение всех персонажей настолько пронизано эгоцентризмом, что временами каждая фраза, казалось бы не соотносится друг с другом : «Тетя, посмотри на меня внимательно и скажи, есть во мне что-то, ну хоть что-нибудь такое, что могло бы привлечь… Нет, хотя бы пробудить симпатию ко мне?» — Я понимаю, Павлуша, ты намекаешь на то, что бисер тебе противопоказан… Но, в конце концов, это не так важно. Самое главное, Павлуша, что, когда я прочитала ее письмо, я почувствовала боль и одновременно радость. Я приняла правильное решение». Каждый момент настолько проникнут чеховской недосказанностью, что домысливать, казалось бы, иногда смешные реплики нужно, пропустив их сквозь себя.
Илья Авербах, воплотивший пьесу Аллы Соколовой в кино, так отозвался о своем фильме: " Это фильм о том, как люди, очень близкие, подчас не понимают друг друга; о том, как они мучительно, трудно продираются к пониманию . И вдруг появляется странный человек и пробуждает в них пусть пока первичную степень, пусть лишь малую, но- понимания друг друга». И премьерный спектакль Тюменского драматического театра лишний раз напомнил людям о необходимости хотя бы минимальной эмпатии друг к другу.