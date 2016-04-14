Чиновники озаботились стрессом работающих тюменцев

В России универсального рецепта борьбы со стрессами на рабочем месте пока не выработано. Компании практикуют различные подходы. «Мы все-таки связываем отсутствие стрессов прежде всего с культурой производства. Мировая практика в том, чтобы собирать корпоративы и обсуждать какие-то проблемы в неформальной обстановке, если показатели компании пошли вниз. Отечественные компании также практикуют подобный подход, однако, он представлен разрозненно и недостаточно, — пояснила начальник отдела по труду Ирина Лапицкая. — Наша задача на сегодня собрать по крупицам эту практику и затем распространять ее». Чиновники департамента, призналась Лапицкая, также регулярно испытывают стресс. И связан он в основном со сроками выполнения работы.