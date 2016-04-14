Чиновники озаботились стрессом работающих тюменцев

Как рассказал начальник экспертизы условий и охраны труда департамента Радик Сулейманов, в России проблемой стресса работников и служащих озаботились совсем недавно, хотя развитые страны борются с ней уже более сорока лет. В целом стресс можно назвать глобальной проблемой человечества, которая в XXI веке уже переходит в разряд эпидемий.
По мнению экономистов болезни, связанные со стрессами, обходятся организациям в миллиарды рублей. Сюда входит в первую очередь лечение, компенсационные расходы, следом потери от прогулов, проблема с текучестью кадров и другие вопросы.
Стресс прямо или опосредованно выступает одной из главных причин развития различных заболеваний. По данным глобального исследования ВОЗ, у каждого четвертого сотрудника (23%) наблюдается пять и более признаков депрессии. И только 12% демонстрируют в целом оптимистический настрой. Тревожный показатель: 92% участников исследования признались, что их психологическое состояние определяют именно результаты работы.
Аналитики по Тюменской области пока не существует, однако, данные по России гласят, что каждый третий работающий россиянин имеет признаки депрессии на рабочем месте.
Особенную остроту проблема стресса принимает сейчас, когда пошла волна сокращений на фоне кризиса. Получилось так, что часть нагрузки уволенных сотрудников была переложена на остальных. Тем не менее, отметил Радик Сулейманов в своем выступлении, даже стабильная экономическая ситуация в компании не гарантирует отсутствие стресса. Могут быть проблемы из-за стиля общения начальника, из-за конфликтов в коллективе, а также того, насколько рутинную работу приходится выполнять сотруднику. Также могут привести к стрессу условия труда на рабочем месте (шум на рабочем месте, некачественная вентиляция, плохое освещение и ряд других факторов).
При этом, как выяснили психологи, сотрудники офисов заражаются стрессом так же как и гриппом: если один пришел с плохим настроением, он его ретранслирует на других.
В компаниях разных стран со стрессом привыкли бороться по-разному. В Японии, например, сотрудники привыкли вымещать злость на резиновой кукле, изображающей начальника. В Китае в обеденный перерыв сотрудники массово занимаются дыхательной гимнастикой, в Индии практикуется офисная йога, в Германии создаются комнаты психологической разгрузки и так далее.
В России универсального рецепта борьбы со стрессами на рабочем месте пока не выработано. Компании практикуют различные подходы. «Мы все-таки связываем отсутствие стрессов прежде всего с культурой производства. Мировая практика в том, чтобы собирать корпоративы и обсуждать какие-то проблемы в неформальной обстановке, если показатели компании пошли вниз. Отечественные компании также практикуют подобный подход, однако, он представлен разрозненно и недостаточно, — пояснила начальник отдела по труду Ирина Лапицкая. — Наша задача на сегодня собрать по крупицам эту практику и затем распространять ее». Чиновники департамента, призналась Лапицкая, также регулярно испытывают стресс. И связан он в основном со сроками выполнения работы.
В настоящее время в рабочую группу вошли 15 тюменских компаний, с учетом коммерческих организаций и органов исполнительной власти. По тематике стресса запланировано проведение 9 бесплатных выездных семинаров и круглых столов, в которых примут участие более 1000 руководителей и специалистов области.
Широкое обсуждение борьбы со стрессом также планируется на первой общероссийской неделе, посвященной охране труда, которая в настоящее время проходит в Сочи, где сотрудники департамента выступят со своим докладом.