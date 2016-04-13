В Ишиме подтоплено уже 450 домов, а пик подъема воды еще не пройден

На пресс-конференции отметили, что делается все возможное не только для спасения людей из зоны подтопления, но и поддержания нормальных условий жизни. Так, проводится отсыпка железнодорожной узловой подстанции, однако в случае ее подтопления будут задействованы дополнительные источники электричества, чтобы люди не остались без света. «Уличное освещение на улицах Ишима в вечернее время будет работать как обычно. Речи об отключении электричества в домах в неподтопленной части города тоже нет. Временные отключения могут быть связаны с профилактическими работами», — отметил Алексей Томчук.