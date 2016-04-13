В Ишиме подтоплено уже 450 домов, а пик подъема воды еще не пройден

Как рассказали на пресс-конференции представители ГУ МЧС по Тюменской области, 218 жителей Ишима были эвакуированы и бесплатно размещены в безопасных местах — в гостиницах и загородных лагерях, для них организовано горячее питание.
Остальные жильцы подтопленных строений отказались покидать свои дома. «Мы не можем насильно выводить людей из дома — не имеем права», — отметил начальник управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Тюменской области Алексей Томчук. По его словам, тем, кто остался в своих жилищах, спасатели раздают памятки с номерами телефонов экстренных служб и советами о том, как правильно вести себя в условиях данной ЧС. Еще 64 дома с населением 254 человека оказались в зоне подтопления в деревне Мезенке, расположенной рядом с Ишимом. Оттуда эвакуировано 130 человек.
Не забыли и о братьях наших меньших. Крупные домашние животние вывезены с подтопленных территорий и размещены в местном леспаркхозе. Как сообщаетпресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области, с помощью спасателей эвакуированы и подопечные частного зоопарка «Новый ковчег» и конного клуба «Кентавр» — 15 лошадей, верблюд, козел, осел, баран, лиса, норка, две совы, три кошки, семь белок и десять фазанов.
На пресс-конференции журналистам рассказали о том, что привело к сложившейся непростой ситуации в Ишимском районе. По словам заместителя начальника регионального управления МЧС по антикризисному управлению Алексея Пархомовича, прирост воды произошел из-за обильного таяния снега и сильных дождей, а земля, толком не успевшая оттаять, плохо впитывает влагу. Вода с полей пошла вниз, реки Карасуль и Мезенка начали выходить из берегов, и расположенные в низине часть Ишима и деревня Мезенка оказались подтопленными.
По словам Алексея Томчука, пик паводка еще не прошел, и сейчас сложно спрогнозировать, когда уровень воды начнет снижаться. Вероятно, что в самое ближайшее время, уровень воды в реке Карасуль еще поднимется. Соответственно, еще рано говорить о причиненном ущербе и последствиях паводка.
Сейчас в Ишиме и Ишимском районе на ликвидации последствий паводка работают порядка 280 человек, 58 единиц техники, 20 плавательных средств. В частности, в зоне подтопления работает аэромобильная группировка ГУ МЧС России, а также патрули из спасателей, представителей полиции и администрации Ишима. Ожидается прибытие еще 56 человек и 10 единиц спецтехники. Ситуация находится под контролем специалистов.
Сейчас в Ишиме находятся вице-губернатор Сергей Сарычев, начальник Уральского регионального центра МЧС России Сергей Мирошниченко и начальник главного управления МЧС России по Тюменской области Юрий Алехин.
На пресс-конференции отметили, что делается все возможное не только для спасения людей из зоны подтопления, но и поддержания нормальных условий жизни. Так, проводится отсыпка железнодорожной узловой подстанции, однако в случае ее подтопления будут задействованы дополнительные источники электричества, чтобы люди не остались без света. «Уличное освещение на улицах Ишима в вечернее время будет работать как обычно. Речи об отключении электричества в домах в неподтопленной части города тоже нет. Временные отключения могут быть связаны с профилактическими работами», — отметил Алексей Томчук.
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области