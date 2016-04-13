Тюменские атеисты напомнили про День Космонавтики

Ровно 55 лет назад в истории человечества произошло знаковое событие: 12 апреля 1961 года в космос полетел первый человек — Юрий Гагарин, благодаря чему возросло значение научно — технических знаний и продолжилась активная секуляризация общества. С целью напомнить людям об этом празднике и его значении тюменские атеисты провели антиклерикальный митинг.
Основной темой митинга был разговор об уроках астрономии в школе, поскольку организаторы мероприятия сильно озаботились отсутствием данного предмета в школьной программе. Председатель тюменского отделения Союза воинствующих безбожников Андрей Кораблев напомнил собравшимся о печальных последствиях данного решения:
«Все мы помним о предмете „астрономия“, который давал школьникам основные знания о мире и который, к сожалению, был убран сначала из регионального, а затем уже и из федерального образовательного плана. Казалось бы, что такого в этом решении Ну, исчез предмет из школьной программы, стало на одну дисциплину меньше. На самом деле последствия всего этого неприятны. Я как -то общался с одним человеком, который сказал мне, что гравитация Луны способствует тому, что наша Земля вращается с меньшей скоростью и если бы не Луна, планета бы двигалась с колоссальнейшей скоростью, и времена года менялись бы за несколько дней. Сначала мне стало страшно, а потом я подумал: а ведь так думают многие. Отсутствие знаний об основах мироздания приводит к тому, что люди усваивают религиозную картину мира. Так, в разговоре с одним верующим я спросил его, почему свет был создан на третий день, а Солнце на пятый — ведь логики здесь нет никакой. Вспомним и историю с Иисусом Навином, который приказал солнцу остановиться. На что мне ничего не смогли ответить. Если подобное творится с программой и людям дают другие знания, могут появиться и двое идиотов, которые добились судебного разбирательства над Виктором Колосовым. Они сказали: уважай нас, на что он ответил: а почему я вообще должен вас уважать У меня другое мышление, я живу по-другому и могу высказывать совершенно противоположное мнение».
Рассуждая о связи отсутствия астрономии и увеличения мракобесных взглядов, Андрей Кораблев отметил: «Нам сейчас говорят, что нужно уважать все конфессии и религии и ни в коем случае не критиковать их вмешательство в жизнь общества. Так, например, когда отдельные суры из Корана были признаны экстремистскими, известный всем человек оспорил это решение. Нам говорят, что и ИГИЛ (запрещенная организация в Российской Федерации) не имеет отношения к исламу, хотя определенная связь имеет место быть. Что происходит, когда мы имеем подобное попустительство Няню, отрезавшую голову ребенку и бродящую с криками „Аллах Акбар !“ Да, нам говорят, что она — невменяемая. Но тогда получается, что и в ИГИЛ одни психи воюют. Но нам -то от этого не легче!».
Не обошли стороной атеисты и уголовное преследование людей по статье «Оскорбление чувств верующих». Так, один из активистов СВБ заявил: «Все мы знаем про дело Виктора Колосова, как раз и преследуемого по этой статье. Да, мы знаем, что он, мягко говоря, всех троллил, но как можно выносить оценочное осуждение по столь тонкой теме Можно вспомнить и учительницу из Оренбургской области, которая якобы позволила в своей статье оскорбительные высказывания по поводу христианства, ислама и иудаизма. После публикации сугубо информационных материалов о карикатурах Charlie Hebdo, многие мусульманские священники фактически покусились на свободу слова, требуя запретить любую информацию о них. К слову, недавний опрос ВЦИОМ показал, что большинство опрошенных поддерживают статью об оскорблении чувств верующих и ограничение свободы творчества. Причем меньшинством является именно молодежь и хочется верить, что со временем мы станем более толерантными».
Другие активисты обращали внимание на церковное рейдерство: «Как мы можем судить, любая церковь сейчас становится коммерческой структурой и занимается церковным рейдерством. Можно вспомнить противостояние в парке „Торфянка“, когда людям напрямую заявили, что хотят вырубить деревья и на этом месте возвести храм. Несмотря на отрицательное решение мэрии, жители подверглись атакам спортивных молодчиков, а многочисленные заявления и обращения в больницы появляются до сих пор. Два года назад подобное происходило и в тюменском парке Комсомольский, но, к счастью, до подобного противостояния дело не дошло. Можно вспомнить и Кировскую область, когда жители долгое время ждали постройки нового детского сада и им уже пообещали его сдачу и даже начали стройку, но вскоре паспорт стройки изменился и строить начали очередной молельный дом. Даже мирные буддисты и то отличились. В Екатеринбурге дацан, выселенный из занимаемого помещения, нагло оккупировал территорию детского лагеря, причем для детей из малообеспеченных семей».
Коснулись и такой темы, как клерикализация культуры. Многие привыкли, что активисты СВБ и им сочувствующие акцентируют внимание на православии, но на этот раз обратили внимание и на другие деноминации. Причем здесь были неожиданные моменты, поскольку один из активистов Союза воинствующих безбожников произвел четкий анализ ситуации: «Давайте посмотрим на район, в котором мы находимся. Здесь находится множество уникальных зданий: музеи, театры, высшие учебные заведения. Но каждое из них может пострадать от алчности церковников. Так, в Ростове — на — Дону до сих пор идет битва за местный театр кукол, жители пишут письма во все вышестоящие инстанции. Зачем все это делается, почему отменяются концерты, срываются спектакли и выставки? Потому что они понимают, что если человек будет думать, отличать реальность от мифа, его будет сложно использовать. Потому и отменяется „Тангейзер“, срываются гастроли артистов. Потому и вводится многострадальное ОПК. Наивно думать, что все это делается только РПЦ. Да, Ватикан всячески открещивается от подобных активистов, но всяческие „национал — католики“, как они себя называют, устраивают провокации и способствуют разжиганию ненависти. Так, во время акций протеста в Тулузе из — за спектакля „Пикник на Голгофе“ обычные верующие просто возмущались, активисты же чуть ли не довели многих людей до больницы. Известна и яростная ненависть протестантов к любой музыке, на всех своих прославлениях они говорят, что должна быть музыка только от Бога. К слову о протестантах. Любой, кто попал к ним в сети, сразу же оказывается в ловушке. После таких радостных и сладких гимнов любви ему говорят о том, что мир плох и нужно остаться в церкви, что жену или мужа нужно искать только здесь. Многие реабилитационные центры вроде „Соли Земли“ или „Тюмень против наркотиков“ опекаются протестантскими церквами " Свет миру» или «Исход». Получается, что таких людей можно направить на что угодно и заставить совершить что угодно. Активно работают они и с детьми и молодежью: воскресные школы, специализированные лагеря, обработка в вузах».
Принимали участие в митинге и зрители. Так, один из них сказал: «Мой пятилетний ребенок приходит из садика и говорит мне о том, что мир создал Бог. Многих школьников снимают с урока и ведут в церковь. Учитывая, что мы пока еще живем в светском государстве, я предлагаю разбирать каждый такой случай в судебном порядке». Другой зритель пожелал, чтобы распри на религиозной почве прекратились, поскольку пострадает каждый: «Ведь многим не объяснишь иного мнения и они будут яростно защищать свою веру».
Закончился митинг одобрением резолюции, в котором его участники потребовали прекратить уголовные преследования за оскорбление чувств верующих, запретить незаконное строительство религиозных объектов, а также остановить клерикализацию российского общества.
Александр Ляхов
Видео: Евгений Потрепалов