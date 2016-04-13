Тюменские атеисты напомнили про День Космонавтики

Коснулись и такой темы, как клерикализация культуры. Многие привыкли, что активисты СВБ и им сочувствующие акцентируют внимание на православии, но на этот раз обратили внимание и на другие деноминации. Причем здесь были неожиданные моменты, поскольку один из активистов Союза воинствующих безбожников произвел четкий анализ ситуации: «Давайте посмотрим на район, в котором мы находимся. Здесь находится множество уникальных зданий: музеи, театры, высшие учебные заведения. Но каждое из них может пострадать от алчности церковников. Так, в Ростове — на — Дону до сих пор идет битва за местный театр кукол, жители пишут письма во все вышестоящие инстанции. Зачем все это делается, почему отменяются концерты, срываются спектакли и выставки? Потому что они понимают, что если человек будет думать, отличать реальность от мифа, его будет сложно использовать. Потому и отменяется „Тангейзер“, срываются гастроли артистов. Потому и вводится многострадальное ОПК. Наивно думать, что все это делается только РПЦ. Да, Ватикан всячески открещивается от подобных активистов, но всяческие „национал — католики“, как они себя называют, устраивают провокации и способствуют разжиганию ненависти. Так, во время акций протеста в Тулузе из — за спектакля „Пикник на Голгофе“ обычные верующие просто возмущались, активисты же чуть ли не довели многих людей до больницы. Известна и яростная ненависть протестантов к любой музыке, на всех своих прославлениях они говорят, что должна быть музыка только от Бога. К слову о протестантах. Любой, кто попал к ним в сети, сразу же оказывается в ловушке. После таких радостных и сладких гимнов любви ему говорят о том, что мир плох и нужно остаться в церкви, что жену или мужа нужно искать только здесь. Многие реабилитационные центры вроде „Соли Земли“ или „Тюмень против наркотиков“ опекаются протестантскими церквами " Свет миру» или «Исход». Получается, что таких людей можно направить на что угодно и заставить совершить что угодно. Активно работают они и с детьми и молодежью: воскресные школы, специализированные лагеря, обработка в вузах».