В Тюмени не учат на категорию «М», но на скутерах ездят

Самым доступным для горожан вариантом остаются мопеды и скутеры. Однако если покупка «моторного друга» проблем не вызывает, то с получением прав на данный вид транспорта дела обстоят сложнее. В тонкостях получения водительского удостоверения категории «М» разбирался корреспондент NashGorod.ru.
Многие жители города помнят время, когда управлять скутером мог любой человек, достигший возраста 16 лет. Все изменилось осенью 2014 года, когда были приняты поправки в закон «О безопасности дорожного движения». Уже в прошлом мотосезоне законно ездить на мопедах могли лишь обладатели водительских удостоверений. Чтобы законно управлять таким транспортным средством достаточно иметь права на любой вид транспорта, однако специально для «скутеристов» некоторое время назад появилась отдельная категория — «М».
Проследив за рекламой, мы обратили внимание на то, что ни одна из тюменских автошкол не предлагает услугу по обучению водителей мопедов. Желая выяснить, как же получить права с одной лишь заветной буквой «М», мы позвонили в несколько учебных заведений.
Первое разочарование ожидало в УПК «Автомобилист». Как рассказали сотрудники автошколы, обучиться непосредственно управлению мопедом в настоящее время невозможно. В качестве альтернативы нам предложили обучение на категорию «А1» — легкий мотоцикл. Аналогичный ответ мы получили и в «Учебном комбинате». Несмотря на кажущуюся популярность скутеров у горожан, две наиболее известные в городе автошколы сообщили, что не готовят водителей данной категории.
Вероятную причину непопулярности данной услуги объяснили в автошколе ВОА. Как рассказал один из ее руководителей, проблема заключена в том, что легкие скутеры не подлежат постановке на учет в ГИБДД, а использование учебного транспорта, не прошедшего государственную регистрацию, невозможно по требованиям нормативных актов. На сегодняшний день обучиться именно на категорию «М» нельзя ни в одной автошколе региона.
В качестве альтернативы тюменцам, желающим управлять мопедами, автошколы предлагают получить категорию «А1». Стоимость обучения варьируется в пределах от 11 до 14 тысяч рублей, а продолжительность курса составляет примерно полтора месяца.
Получить права на легкий мотоцикл можно уже в 16 лет, однако начать обучение в большинстве автошкол можно еще раньше. При этом будущий мотоциклист должен пройти медицинскую комиссию, получить справку об отсутствии медицинских противопоказаний, а несовершеннолетние «мотостажеры» — согласие родителей. К слову, ряд автошкол настаивает на том, чтобы договор на обучение от лица юных кандидатов в водители подписывали их законные представители. По окончании занятий с преподавателями и инструкторами, кандидаты в водители сдают теоретический тест и демонстрируют полученные навыки, выполняя упражнения на автодроме. Экзамен в условиях городского движения мотоциклисты не сдают.
К сожалению, для многих молодых тюменцев отсутствие прав не является помехой к тому, чтобы сесть за руль мопеда. Как сообщает ГИБДД, нередко родители покупают скутеры своим детям и тем самым провоцируют их на нарушение закона. Вместе с тем, за передачу управления транспортными средствами лицу, не имеющему такого права, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 30000 рублей. Само по себе «нелегальное» управление скутером также наказуемо — штраф за это нарушение составляет от 5 до 15 тысяч рублей.
Отметим также, что при кажущейся простоте двухколесного транспорта в управлении, количество ДТП с его участием остается высоким из года в год. Причиной этого специалисты называют как слабую подготовку мотоциклистов и скутеристов, так и невнимательность водителей. Как отмечают инспекторы ГИБДД, любая ошибка на дороге нередко приводит к печальным последствиям. Соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя.