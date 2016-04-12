В Тюмени не учат на категорию «М», но на скутерах ездят

Получить права на легкий мотоцикл можно уже в 16 лет, однако начать обучение в большинстве автошкол можно еще раньше. При этом будущий мотоциклист должен пройти медицинскую комиссию, получить справку об отсутствии медицинских противопоказаний, а несовершеннолетние «мотостажеры» — согласие родителей. К слову, ряд автошкол настаивает на том, чтобы договор на обучение от лица юных кандидатов в водители подписывали их законные представители. По окончании занятий с преподавателями и инструкторами, кандидаты в водители сдают теоретический тест и демонстрируют полученные навыки, выполняя упражнения на автодроме. Экзамен в условиях городского движения мотоциклисты не сдают.