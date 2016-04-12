Тюмень отмечает День космонавтики

Сегодня День космонавтики и 55-летие первого полёта человека в космос. По решению Генеральной ассамблеи ООН, эта дата отмечается во всемирном масштабе. Однако в России праздник не считается массовым. А как тюменцы относятся ко Дню космонавтики?
Как оказалось, тюменцы вовсе не забыли свою историю. Многие помнят имена космонавтов и гордятся теми знаковыми событиями прошлых лет.
Оксана, 36 лет, журналист: День космонавтики — это ещё один повод гордиться своей страной и соотечественниками. Циолковский, Королёв, Гагарин, Леонов, Терешкова — эти фамилии помню с детства. И своим детям рассказываю о славной истории освоения космоса.
Олег, 33 года, водитель: Дело это хорошее — профессиональные праздники отмечать. Но это должны делать только те, кто к празднику причастны. А таковых в нашей стране не много, поэтому и праздник не такой массовый, как, предположим, день врача или учителя.
Светлана, педагог, 59 лет: Я помню, как Терешкова полетела в космос. За ней следила вся страна. Сейчас космонавтом быть не так модно как раньше, но тем не менее у меня эта профессия всегда будет вызывать чувство гордости за нашу страну.
Ирина, 37 лет, менеджер: Не отмечаю уж точно. Отношусь нейтрально, без энтузиазма. Это историческая дата, не более.
Катерина, 27 лет, продюсер: Я хорошо отношусь к этому празднику. Если бы у меня были дети, мы бы из коробки сделали ракету и устроили фотосессию. Посмотрели бы мультик «Белка и стрелка»!
Напомним, именно 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на корабле «Восток» стал космическим первопроходцем. С 1968 года отечественный День космонавтики получил и официальное общемировое признание после учреждения Всемирного дня авиации и космонавтики. Советский Союз на протяжении десятилетий гордился успехами отечественной космонавтики — это и полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, и выход в открытый космос, и самый продолжительный в истории космонавтики полет. За успешными полетами стоят тысячи людей, десятков трудовых коллективов, которые делают все от них зависящее во имя прогресса космической отрасли.
Видео: Полина Бабушкина
Текст: Анжелика Кукушкина