Тюмень отмечает День космонавтики

Напомним, именно 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на корабле «Восток» стал космическим первопроходцем. С 1968 года отечественный День космонавтики получил и официальное общемировое признание после учреждения Всемирного дня авиации и космонавтики. Советский Союз на протяжении десятилетий гордился успехами отечественной космонавтики — это и полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, и выход в открытый космос, и самый продолжительный в истории космонавтики полет. За успешными полетами стоят тысячи людей, десятков трудовых коллективов, которые делают все от них зависящее во имя прогресса космической отрасли.